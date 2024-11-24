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صدور حكم باعدام هؤلاء في عدن(اسماء) - أخبار كلمتك

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صدور حكم باعدام هؤلاء في عدن(اسماء) - أخبار كلمتك

صدور حكم باعدام هؤلاء في عدن(اسماء) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة - عدن برئاسة /القاضي يحيئ محمد السعيدي  حكمها اليوم
بالإعدام حدآً على كلاً من ..

1- جمال عبدالرب جبران الحاصل.

2-  محمود جمال عبدالرب جبران الحاصل.

3- محمد جمال عبدالرب جبران الحاصل.

4- فؤاد محمد هيثم المُلقب (ابو حرب).

5- عمار عمر صلاح عوض بارويس.

6- أسامة محمود عبدالله محمد. 
بما نسب إليهم بقرار الاتهام ومعاقبة جميع المُدانين بالإعدام حداً وذلك لأختطافهم وأغتيالهم الشاب أنور الحماطي بعد أن تم تعذيبه والتمثيل في جثمانه ورمي الجثه في صحراء جعوله.

وتم القبض علئ المتهمين من قبل جهاز مكافحة الإرهاب أمن العاصمة عدن .
من/فادي العقربي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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