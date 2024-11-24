صدور حكم باعدام هؤلاء في عدن(اسماء) - أخبار كلمتك

اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة - عدن برئاسة /القاضي يحيئ محمد السعيدي حكمها اليوم

بالإعدام حدآً على كلاً من ..

1- جمال عبدالرب جبران الحاصل.

2- محمود جمال عبدالرب جبران الحاصل.

3- محمد جمال عبدالرب جبران الحاصل.

4- فؤاد محمد هيثم المُلقب (ابو حرب).

5- عمار عمر صلاح عوض بارويس.

6- أسامة محمود عبدالله محمد.

بما نسب إليهم بقرار الاتهام ومعاقبة جميع المُدانين بالإعدام حداً وذلك لأختطافهم وأغتيالهم الشاب أنور الحماطي بعد أن تم تعذيبه والتمثيل في جثمانه ورمي الجثه في صحراء جعوله.

وتم القبض علئ المتهمين من قبل جهاز مكافحة الإرهاب أمن العاصمة عدن .

من/فادي العقربي