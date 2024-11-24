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الكشف عن بوستر مهرجان بورسعيد الجديد وفلسطين ضيف الشرف - أخبار كلمتك

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الكشف عن بوستر مهرجان بورسعيد الجديد وفلسطين ضيف الشرف - أخبار كلمتك

الكشف عن بوستر مهرجان بورسعيد الجديد وفلسطين ضيف الشرف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - كشفت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، عن "بوستر" دورته الأولى والتي تنطلق فاعلياتها في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل 2024.

وظهر "بوستر" المهرجان على شكل مثلث، مسلطا الضوء على معالم مدينة بورسعيد، كونها المدينة التي تربط  الثلاثة  قارات "أسيا وإفريقيا، وأوروبا"، حيث قال المخرج معتز الدهشان المدير الفني للمهرجان: فكرة "بوستر" الدورة الأولى من المهرجان هي القاء الضوء على معالم مدينة بورسعيد الباسلة، "الفنار، تمثال ديليسبس، ممشى بورسعيد، المساجد والكنائس"، وعلى رأسها اللون الأزرق الذي يرمز إلى،البحر وقناة السويس، الشاهدين على أصالة وعراقة هذه المدينة,
 

 


وتابع:اتوجه بالشكر للفنان الشاب أبانوب سلامة وهو صانع أفلام، والفنان الشاب رجب دياب الذين تعاونا معا، تحت توجيهات الناقد أحمد عسر رئيس المهرجان، لتحويل هذه الأفكار إلى لوحة فنية تجسمت في "البوستر" الخاص بالدورة الأولى. 


وعلى صعيد اخر قال "الدهشان": فلسطين ضيف شرف الدورة الأولي لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، وتم التواصل مع الملحق الثقافي الفلسطيني، كما تم إستقبال أفلام عن القضية الفلسطينية، من قبل السفارة الفلسطينية، لعرضها ضمن برامج الأفلام المشاركة في برامج أفلام المهرجان.

يذكر ان مهرجان بورسعيد ينطلق برعاية وزارة الثقافة المصرية وجمعية بورسعيد للفنون الثقافية والمسرحية، وبالتعاون مع محافظ بورسعيد، السيد اللواء اركان حرب محب حبشي

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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