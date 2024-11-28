مشاهير العرب - صديق عمري.. تامر حسني يرثي محمد رحيم بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - تامر حسني ومحمد رحيم.. رثا الفنان تامر حسني، الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية يوم السب الماضي، بشكل مفاجئ.

وشارك تامر حسني، فيديو له في بداية ظهوره مع محمد رحيم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليه: «أغنية أول يوم اللي كانت في فيلم نور عيني مكنتش أتخيل إني دلوقتي أفضل أسمعها يومياً و أحس معانيها للشخص اللي لحنها و اللي لحنها هو محمد رحيم صديق عمري، الله يرحمك يا حبيبي و يرحم جميع أمواتنا».

وفاة محمد رحيم

رحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 44 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، حيث كان قد تعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وعاد بعدها إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

جنازة محمد رحيم

وشيعت بعد صلاة ظهر الأحد الماضي، جنازة محمد رحيم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور صلاة الجنازة، أبرزهم مصطفى كامل، تامر حسني، ومحسن جابر، ومحمد حماقي، والمخرج ياسر سامى، والموزع أحمد عادل، والشاعر هاني الصغير، وحلمي عبد الباقي، وجنات، ولقاء سويدان، والمخرج ماندو العدل، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

آخر أعمال تامر حسني ومحمد رحيم

وكانت آخر أعمال التي جمعت بين تامر حسني، ومحمد رحيم، هي أغنية «ذوقك عالي» التي جمعته مع النجم محمد منير، خلال الفترة الماضية، والمقرر طرحها قريبا.