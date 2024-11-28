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بوريل: حكومة نتنياهو تنتهك القانون الدولي - أخبار كلمتك

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بوريل: حكومة نتنياهو تنتهك القانون الدولي - أخبار كلمتك

بوريل: حكومة نتنياهو تنتهك القانون الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن حكومة نتنياهو تنتهك القانون الدولي.

وأضاف بوريل: “ما يجري في غزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ونحتاج وقف إطلاق النار كخطوة أولى ثم حلا سياسيا من أجل السلام”.

ارتكاب 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية" في قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023، وحتى مطلع الشهر الجاري.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، إن "قوات الاحتلال مسحت بالكامل نحو 1410 عائلات عدد أفرادها 5444 شخصا، من السجل المدني خلال نفس الفترة".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضحت أن "عدد العائلات التي أبيدت كاملا ولم يبق منها إلا ناج واحد بلغت نحو 3463، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيا خلال الفترة نفسها".

وبينت أن "عدد العائلات التي تعرضت لمجازر إسرائيلية في غزة وبقي منها أكثر من ناجٍ بلغ نحو 2287 وعدد أفرادها 9577".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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