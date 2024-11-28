هوكستين: واشنطن مستمرة بدعم اتفاق وقف إطلاق في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:17 صباحاً - قال المبعوث الأمريكي الخاص، آموس هوكستين، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيواصل دعم اتفاق وقف إطلاق النار، لكونه مفيدًا لكل من إسرائيل ولبنان والعالم، بالإضافة إلى أهميته بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

عودة الأمن والاستقرار والازدهار

ووصف هوكستين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بأنه فرصة هامة للبنان، من أجل عودة الأمن والاستقرار والازدهار، واستعادة سيادته على كامل أراضيه، تمهيدا للبدء في إعادة البناء.

وتتطلع الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة اللبنانية مستقبلًا، للمساعدة على تحقيق ذلك.

وعن تفاصيل محادثاته مع أطراف الصراع، قال المبعوث الأمريكي إن أهم نقطة في تلك المحادثات، تمثلت في إيجاد الصيغة الصحيحة للتأكد من إمكانية التوصل إلى الاتفاق والتنفيذ التام له، ما يجعله قابلًا للاستمرار ويمكن من توفير الأمن والضمانات التي تطمئن كلا الجانبين.

الموقف الإيراني من الاتفاق

وحول الموقف الإيراني من الاتفاق قال هوكستين، إن إيران وحلفاءها تعلموا الدرس، وأصبحوا يعلمون أن المجموعة الدولية مستعدة للرد، وأنه حان الوقت لهم للتراجع وإدراك أنه يجب أن يكون لديهم قادة يعتنون بشعوبهم، وينشدون الأمن والازدهار لشعبهم، عوضًا عن تبني سياسة استهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي قوى أخرى في المنطقة".

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