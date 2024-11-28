سالي عبد السلام تعلن وفاة توأمها: ادعوا لي واللي قال عليا مش عايزة تخلف بيني وبينهم ربنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن وفاة توأمها قبل ولادتهما، وقالت في رسالة مؤثرة على صفحتها الشخصية ب"فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل، من كام يوم، وده بعد سنتين انتظار التؤام اللى كان نفسى فيهم أوى يا رب، سنتين صبر وأنت مفيش قدامك غير الصبر زى أى رزق، والحمد لله إن اختبارى كان فى الصبر وبس مش أكتر وكنت طالباها تيجى من عند ربنا خالص ومن غير تدخل دكاترة".

وأضافت: "الحمد لله على نعمة الأخذ بعد العطاء، يا رب فقدت أغلى ما ليا، واللى كان هيكون ليا، الحمد لله، قدرى الحمد لله، انا بكتب الكلام ده عشان يمكن حد يتعلم!!! كل حد قالى وقال عليا مش عايزة تخلف عشان خايفة على جسمها وشغلها.. وكانت أوحش حاجة سمعتها فى حياتى (وهم لا يعلمون شيئًا)".



وتابعت سالي عبد السلام:" عشان كل حد بيضغط على اللى قدامه وفاكر انه حقه وده لا يحق له عشان المفروض انه قريب او معتبر نفسه كدة ومش من اهله اصلًا ولا يحق له ويحسسهم ان وراهم تارجت يا اما هيكون منبوذ منهم وهنسود عيشتك بسؤالنا كل شهر ونضغط عليك مع انهم مش هيشيلوا اصلا ومحدش هيشيل غيرك..(وهم لا يعلمون شيئًا).



ووواصلت:" اوعى تقولى انك حامل وخافى من العين واى كلام فى الموضوع ده بالذات !!!اهه مقولتش وبرضه محصلش ومع احترامى ليهم العرسة بتخلف ده مش انجاز... (وهم لا يعلمون شيئًا).



واستطردت:"عشان كل ست اوعى تبقى ب ١٠٠ ست وتشيلى مسؤولية كل حاجة لوحدك "لوحدك".. الست الجدعة بجد مبتاخدش حاجة.. الست الجدعة محدش بيساعدها وكله بيرمى عليها وكمان لما منعرفش نبقى زيها نعطلها او نقلل منها وبمعنى اصح نبقى سبب فى سقوط كل حاجة فيها مش اطفالها بس ! يا ريتنى قولت مبعرفش او مش هقدر عشان موصلش لكدة! (وهم لا يعلمون شيئًا)



واضافت:"كلنا تعبنا وبنتعب ومحدش بيحس ومحدش طلب منك تحس بس الرحمة... الرحمة.. كل اللى كتبت عنهم بينى وبينكم الله".



واختتمت الإعلامية سالي عبد السلام البوست قائلة:" انا لله وانا اليه راجعون.. ادعولى كتير.. راضية والحمدلله.. بس بنهار وانا بصلى ومش بطلب غير الثبات من ربنا.. بس ليا بيتين فى الجنة.. اخترت الاخرة والابقى يا الله ".

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