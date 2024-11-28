أول تعليق من مدرب ليفربول على إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء ضد ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 02:54 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، أبرز مدرب ليفربول، آرني سلوت، أهمية الفوز على ضيفه ريال مدريد (2-0)، الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت، في تصريحات صحفية: "تعلم مدى أهمية اللعب ضد فريق فاز بدوري أبطال أوروبا مرات عديدة.. لقد كانوا مصدر إزعاج لليفربول لسنوات عديدة أيضًا، إنه أسبوع كبير، ومن دواعي سروري أن أرى ذلك (الفوز)".

أسلوب لعب مختلف

وأضاف: "لم يكن لدي جدول زمني، من حيث عدد النقاط التي أريدها.. أنت تريد تنفيذ أسلوب اللعب في أسرع وقت ممكن.. هذا ليس صعبًا، لأنه لم يكن مختلفًا كثيرًا عن أسلوب يورجن كلوب".

وأردف: "في كل مرة هددنا فيها ريال مدريد، كان ذلك بسببنا.. أعتقد أننا نستطيع اللعب بكثافة أكبر وأفضل بالكرة".

صلاح ومبابي بشر

وحول إضاعة كيليان مبابي، مهاجم الريال، ومحمد صلاح، نجم ليفربول، ركلتي جزاء في المباراة، قال سلوت: "في الحالتين، تتوقع أنهما سيسجلان.. كلاهما أهدر (ركلته)، وأظهرا لنا اليوم أنهما بشر".

واستكمل المدرب الهولندي: "في حالة مبابي، كان كيليهير رائعًا.. لقد قدم أداءً رائعًا بالنسبة لنا، تمامًا مثل حارس المرمى الآخر (تيبو كورتوا)، الذي كان رائعًا أيضًا".

وتابع: "طلبت غياب أبنائي عن المدرسة لعدة أيام لحضور المباراة، سيحضرون مواجهة مانشستر سيتي ولن يؤثر هذا على المباراة، من الجيد أن تكون عائلتك حولك، أن تكون عائلتك بجوارك فهذا أمر جيد، لأنه ليس عليك التركيز لـ 24 ساعة، ربما 18".

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