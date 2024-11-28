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دوري أبطال أوروبا، أيندهوفن يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 3-2 أمام شاختار - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، أيندهوفن يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 3-2 أمام شاختار - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، أيندهوفن يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 3-2 أمام شاختار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة أيندهوفن الهولندي أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، لصالح الفريق الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيليبس، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم شاختار بهدف أول عن طريق دانيلو سيكان في الدقيقة 8 ثم عزز اللاعب أولكسندر زوبكوف تقدم الفريق الأوكراني بالهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني حقق أيندهوفن ريمونتادا مثيرة أمام شاختار، وسجل ثلاثة أهداف في الدقائق 88 و90 و95 عن طريق مالك نبلمان “هدفين” ووريكاردو بيبي. 

تشكيل أيندهوفن أمام شاختار دونيتسك

بدأ فريق أيندهوفن الهولندي مباراته أمام شاختار بتشكيل يضم كل من:

بينيتز - كارسدروب - فلامنجو - بوسكجالي - دامس - صيباري - جونيور - تيلمان - باكايوكو - دي يونج - لانج   

أيندهوفن الهولندي، كلمتك

تشكيل شاختار دونيتسك أمام أيندهوفن

أما فريق شاختار الأوكراني فبدأ مباراته أمام أيندهوفن بتشكيل مكون من:

ريزنيك - كونوبليا - بوندر - ماتيينكو - بيدرينهو - كريسكيف - زوبكوف - بوندارينكو - 

ويسعى أيندهوفن، الذي يحتل المركز الـ24 برصيد 5 نقاط عقب انتصار وحيد، ومتقدمًا بفارق نقطة واحدة عن شاختار صاحب المركز الـ28، للتقدم في ترتيب دوري أبطال أوروبا، ليحجز مقعدًا في الدور الفاصل للتأهل إلى المرحلة المقبلة.

منافس أيندهوفن في الجولة القادمة بدوري أبطال أوروبا

ويحل أيندهوفن بعد مباراته ضد الفريق الأوكراني ضيفًا على بريست الفرنسي الشهر المقبل، ثم يستضيف على أرضه في يناير المقبل فريق رد ستار بلغراد الصربي، الذي خسر مبارياته الأربع الأولى، ما يرجح حجزه مقعدًا في الجولة الفاصلة في فبراير المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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