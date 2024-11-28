جوميز: الزمالك مر بمشاكل غير عادية وهذا موعد مشاركة الونش في المباريات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:45 صباحاً - الكونفيدرالية الإفريقية، قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه سعيد بعقلية لاعبي فريقه في الجزء الهجومي خلال مباراة اليوم أمام بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" لم أحب التحولات الدفاعية لنا عندما كنا نفقد الكرة في الشوط الثاني، وكان المنافس يمتلك فرصة للتسجيل بعد تعثر حسام عبد المجيد".

وواصل: "قدمنا مباراة جيدة أمام فريق قوي ومنظم جدًّا وحرصنا على صنع فرص عديدة ونجحنا في الفوز بهدفين".



وأضاف جوميز: "حمزة المثلوثي تعرض للكدمة قوية خلال المباراة وسيخضع لكشف طبي وهذه الإصابات تحتاج إلى وقت طويل للعودة مرة أخرى للعب بشكل طبيعي".

وواصل قائلًا: "مهم جدًّا للفريق استخدام جميع اللاعبين الموجودين في المباريات المقبلة، ولا يجب التركيز على الصفقات الجديدة لأن أمامنا مواجهات مهمة حتى فترة الانتقالات الشتوية".

وتابع جوميز: "ليس من الجيد أن نهدر الهجمات لكن من الجيد خلق العديد من الفرص، وإذا استمر الفريق على هذا الشكل سيكون هناك تحسن كبير في الفترة المقبلة".

وواصل المدير الفني قائلًا: "محمود الونش تواجد في قائمة الفريق للقاء بطل موزمبيق لأنه يستحق ذلك وهو يتدرب بشكل جيد جدًا مع الفريق لكن خططنا له من أجل المشاركة في مباراة ودية أولًا، وهذه المباريات تكون مفيدة في تجهيز البدلاء ورؤية اللاعبين الشباب والناشئين".

وقال جوميز: "الفريق مر بعدد من المشاكل الغير غادية الحقيقة نمتلك بعد المشاكل الغير عادية في الفترة الماضية منها ما حدث مع دونجا وشلبي وإصابة زيزو وبعض اللاعبين، ولكن غياب بعض اللاعبين ليس عذر للخسارة أمام المصري ولكننا خسرنا المباراة السابقة لأننا لم نبدأها بنفس الصورة التي لعبنا بها لقاء اليوم، ولابد علينا من الوقت لآخر أن نوضح الروح الخاصة بنا في المباريات".



وأضاف المدير الفني: "ميشالاك يلعب في مركزه، وليس من العدل أن نحكم عليه في المباراة فهو قام بتحركات جيدة جدًا وإذا كانت وصلت له الكرة كان سينفرد بالمرمى، وأنا راض عن أداء اللاعب في لقاء اليوم، وهو من نوعية اللاعبين الذين يتمتعون بالسرعة وذلك سيظهر أمام الفرق التي تعتمد على الدفاع المتقدم".



وواصل: "وجود المصري في مجموعة الزمالك أمر إيجابي لأننا سنلعب المباراتين في مصر والجانب السلبي أنه منافس قوي".



وتابع: "مباراة إنيمبا لن تكون سهلة لأن المنافس فريق قوي وشرس في الضغط، كما أن الفريق النيجيري جيد جدًا على المستوى الفني، وسنجهز اللاعبين للفوز في جميع المباريات".



وأضاف جوميز قائلًا: "عمر فرج يحتاج إلى وقت أكبر لإثبات نفسه في الفترة المقبلة وهو يتدرب بجدية مع الفريق".



فاز فريق الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى وأهدر أكثر من فرصة كان أخطرها عن طريق زيزو بعد اختراق من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية قابلها زيزو بتسديدة فوق العارضة.

فيما رد فريق بلاك بولز بتصويبة قوية بعد عرضية من الجبهة اليمنى أنقذها محمد عواد قبل تجاوز خط المرمى.

وفي الدقيقة 17، أهدر الزمالك فرصة هدف مؤكد بعد كرة طولية رائعة من زيزو وتصل لمصطفى شلبي ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس بلاك بولز.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الإفريقية

بعدها استمرت سيطرة لاعبي الزمالك بشكل كامل على مجريات الأمور أمام بلاك بولز من خلال تمريرات في وسط الملعب.

وفي الدقيقة الأخيرة، أحرز أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك، الهدف الأول بعد ركلة ثابتة نفذها عبد الله السعيد ليشتتها الدفاع وتسقط أمام إيشو الذي أطلق تسديدة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف نظيف.

وسجل دونجا هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 50.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الإفريقية

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الإفريقية

مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية الإفريقية

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

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