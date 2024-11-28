مستشار ترامب للأمن القومي يحلل مقترحات وقف إطلاق النار في أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 02:42 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام بأن مايك والتز مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، يجري تحليلًا لعدة مقترحات بشأن حل الأزمة الأوكرانية، حيث سيتم وقف إطلاق النار في بداية المفاوضات.



ونقلت شبكة "سي إن إن" عن أشخاص مطلعين على الأمر أن "تفاصيل الإستراتيجية قيد الإعداد، لكن من المرجح أن يضغط مسؤولو ترامب من أجل وقف إطلاق النار في المراحل المبكرة بينما يتفاوض الطرفان".

وفي الوقت نفسه، تؤكد الشبكة أن من السابق لأوانه التحدث عن الإستراتيجية النهائية للإدارة الأمريكية المستقبلية في أوكرانيا.

وكما ذكرت سابقًا، يقوم والتز بتقييم المقترحات، بما في ذلك المقترحات المقدمة من كيث كيلوج، الذي يعتزم ترامب تعيينه ممثلًا خاصًّا له في التسوية الأوكرانية.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مبعوثا إلى أوكرانيا كونه مقرب منه لذا حرص علي اختياره موفدًا خاصًّا إلى أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": “هو معي منذ البداية. معًا، سنحقق السلام بالقوة وسنجعل أمريكا والعالم آمنين مجددًا”.

وفي يونيو الماضي، توصل كيلوج، مع مستشار ترامب فريد فليتس، إلى خطتهما لحل الصراع في أوكرانيا، وبحسب الخطة فإن وقف إطلاق النار سيرتكز على الخطوط الأمامية للجبهة.

وسبق أن زعمت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" نقلا عن مصادرها، أن كييف تخشى الاتصال بالفريق الجديد في الولايات المتحدة بشأن "خطة السلام" لأوكرانيا قبل تنصيب ترامب، حتى لا تتفاقم العلاقات مع البيت الأبيض.

وفي نوفمبر الجاري، اشتكى فلاديمير زيلينسكي من خطر هزيمة أوكرانيا في الصراع إذا لم يقدم ترامب المساعدة، مذكرا بالنفوذ الكبير للرئيس الأمريكي المنتخب.

وفي الوقت نفسه، انتقد زيلينسكي ترامب مرارًا قائلًا إن الجمهوري هو الوحيد الذي يمكنه التوصل إلى اتفاق مع روسيا بغض النظر عن رأي كييف.

وذكرت صحيفة "فيلت" في وقت سابق من الشهر الجاري أن زيلينسكي كان يحاول إجراء لقاء مع ترامب، لكنه قال في يونيو الماضي إن ترامب سيصبح "رئيسًا خاسرًا" إذا أراد إنهاء الصراع في أوكرانيا عبر التنازل عن الأراضي.

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