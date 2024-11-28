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مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11- 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11- 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11- 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 04:32 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد كبير من المواجهات القوية في مختلف البطولات والدوريات، أبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

الكمار × جالاتا سراي - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2

أتلتيك بلباو × ألفسبورج - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3

أندرلخت × بورتو - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4

دينامو كييف × فيكتوريا بلزن - 7:45 مساء

لاتسيو × لودوجوريتس - 7:45 مساء | بي إن سبورت 6

كاراباج أجدام × ليون - 7:45 مساء | بي إن سبورت 5

أر إف إس × باوك سالونيكا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 7

ريال سوسيداد × أياكس أمستردام - 10 مساء | بي إن سبورت 6

سلافيا براج × فنربخشة - 10 مساء | بي إن سبورت 4

سبورتنج براجا × هوفنهايم - 10 مساء | بي إن سبورت 7

توتنهام × روما - 10 مساء | بي إن سبورت 1

تفينتي أنشخيدة × سان جيلواز - 10 مساء

ستيوا بوخارست × أوليمبياكوس - 10 مساء

مانشستر يونايتد × جليمت - 10 مساء | بي إن سبورت 2

ميتييلاند × فرانكفورت - 10 مساء | بي إن سبورت 3

نيس × جلاسكو رينجرز - 10 مساء | بي إن سبورت 5

فيرينكيفاروسي × مالمو - 10 مساء

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

هايدنهايم x تشيلسي - 07:45  - beIN Sports HD 1.

فيورنتينا X بافوس القبرصي – 10 مساء

ملادا بوليسلاف التشيكي X ريال بيتيس – 10 مساء

لوجانو السويسري X جينت البلجيكي – 10 مساء

 

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء × العروبة - 4:45 مساء | SSC HD

الأخدود × الخلود - 5 مساء | SSC HD

الفتح × الرياض - 7 مساء | SSC HD

 كلاسيكو الأساطير
ريال مدريد x برشلونة - 06:00  - beIN Sports HD. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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