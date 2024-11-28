مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11- 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 04:32 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد كبير من المواجهات القوية في مختلف البطولات والدوريات، أبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

الكمار × جالاتا سراي - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2

أتلتيك بلباو × ألفسبورج - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3

أندرلخت × بورتو - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4

دينامو كييف × فيكتوريا بلزن - 7:45 مساء

لاتسيو × لودوجوريتس - 7:45 مساء | بي إن سبورت 6

كاراباج أجدام × ليون - 7:45 مساء | بي إن سبورت 5

أر إف إس × باوك سالونيكا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 7

ريال سوسيداد × أياكس أمستردام - 10 مساء | بي إن سبورت 6

سلافيا براج × فنربخشة - 10 مساء | بي إن سبورت 4

سبورتنج براجا × هوفنهايم - 10 مساء | بي إن سبورت 7

توتنهام × روما - 10 مساء | بي إن سبورت 1

تفينتي أنشخيدة × سان جيلواز - 10 مساء

ستيوا بوخارست × أوليمبياكوس - 10 مساء

مانشستر يونايتد × جليمت - 10 مساء | بي إن سبورت 2

ميتييلاند × فرانكفورت - 10 مساء | بي إن سبورت 3

نيس × جلاسكو رينجرز - 10 مساء | بي إن سبورت 5

فيرينكيفاروسي × مالمو - 10 مساء

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

هايدنهايم x تشيلسي - 07:45 - beIN Sports HD 1.

فيورنتينا X بافوس القبرصي – 10 مساء

ملادا بوليسلاف التشيكي X ريال بيتيس – 10 مساء

لوجانو السويسري X جينت البلجيكي – 10 مساء

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء × العروبة - 4:45 مساء | SSC HD

الأخدود × الخلود - 5 مساء | SSC HD

الفتح × الرياض - 7 مساء | SSC HD

كلاسيكو الأساطير

ريال مدريد x برشلونة - 06:00 - beIN Sports HD.

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