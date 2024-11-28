مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11- 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 04:32 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد كبير من المواجهات القوية في مختلف البطولات والدوريات، أبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
الكمار × جالاتا سراي - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2
أتلتيك بلباو × ألفسبورج - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3
أندرلخت × بورتو - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4
دينامو كييف × فيكتوريا بلزن - 7:45 مساء
لاتسيو × لودوجوريتس - 7:45 مساء | بي إن سبورت 6
كاراباج أجدام × ليون - 7:45 مساء | بي إن سبورت 5
أر إف إس × باوك سالونيكا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 7
ريال سوسيداد × أياكس أمستردام - 10 مساء | بي إن سبورت 6
سلافيا براج × فنربخشة - 10 مساء | بي إن سبورت 4
سبورتنج براجا × هوفنهايم - 10 مساء | بي إن سبورت 7
توتنهام × روما - 10 مساء | بي إن سبورت 1
تفينتي أنشخيدة × سان جيلواز - 10 مساء
ستيوا بوخارست × أوليمبياكوس - 10 مساء
مانشستر يونايتد × جليمت - 10 مساء | بي إن سبورت 2
ميتييلاند × فرانكفورت - 10 مساء | بي إن سبورت 3
نيس × جلاسكو رينجرز - 10 مساء | بي إن سبورت 5
فيرينكيفاروسي × مالمو - 10 مساء
مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي
هايدنهايم x تشيلسي - 07:45 - beIN Sports HD 1.
فيورنتينا X بافوس القبرصي – 10 مساء
ملادا بوليسلاف التشيكي X ريال بيتيس – 10 مساء
لوجانو السويسري X جينت البلجيكي – 10 مساء
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الفيحاء × العروبة - 4:45 مساء | SSC HD
الأخدود × الخلود - 5 مساء | SSC HD
الفتح × الرياض - 7 مساء | SSC HD
كلاسيكو الأساطير
ريال مدريد x برشلونة - 06:00 - beIN Sports HD.
ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
0 تعليق