ترامب: رئيسة المكسيك "وافقت" على وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 05:08 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم وافقت خلال محادثة هاتفية جرت بينهما الأربعاء على وقف الهجرة غير الشرعية من بلادها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر «تروث سوشيال»، منصّته للتواصل الاجتماعي، «لقد أجريتُ لتوّي محادثة رائعة مع رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم وافقت على وقف الهجرة إلى الولايات المتّحدة عبر المكسيك، ممّا يعني إحكام إغلاق حدودنا الجنوبية»، وهو تعهّد لم تأتِ على ذكره شينباوم حين فصّلت قبل ذلك بدقائق ما بحثته مع ترامب في محادثتهما.

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أنّها أجرت الأربعاء «محادثة ممتازة» مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بحثا خلالها ملفي الهجرة والأمن، القضيتين اللتين توعّد الملياردير الجمهوري بسببهما جارته الجنوبية بفرض رسوم جمركية ضخمة على صادراتها إلى بلاده.

وقالت شينباوم على حسابها في منصة إكس «لقد أجريتُ محادثة ممتازة مع الرئيس دونالد ترامب».

وأضافت «ناقشنا استراتيجية المكسيك في ما يتعلق بظاهرة الهجرة».

وتابعت «تحدّثنا أيضا عن تعزيز التعاون وعن الحملة التي نقودها في البلاد لمنع استهلاك الفنتانيل»، المخدّر الذي يغزو حاليًّا الولايات المتحدة ورفع ترامب لواء مكافحته.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب الإثنين الماضي أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا لإرغامهما على «وقف غزو المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده عبر الحدود.

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