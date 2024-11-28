في بيان عاجل، الجيش الإسرائيلي يحذر سكان 10 قرى بجنوب لبنان من العودة إلى منازلهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:16 صباحاً - حظر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بيان عاجل، عودة سكان 10 قرى جنوب لبنان إلى منازلهم، مهددا باستهدافهم.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "بيان عاجل إلى سكان لبنان.. ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وأضاف: "‏جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم لذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر.. ‏كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

يأتي هذا التحذير غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء 27 نوفمبر، بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، والتي تحولت منذ 23 سبتمبر إلى حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.

وفور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، توافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.

من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية بأن سكان شمال إسرائيل يشعرون بالغضب عقب اتفاق وقف النار مع لبنان، وأعربوا عن اعتقادهم وفق "رويترز"، بأن "الاتفاق كان ينبغي أن يتضمن منطقة عازلة بين إسرائيل ولبنان".

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