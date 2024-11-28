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قائد الحرس الثوري الإيراني لنعيم قاسم: اتفاق لبنان هزيمة مذلة لإسرائيل وقد ينهي حرب غزة - أخبار كلمتك

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قائد الحرس الثوري الإيراني لنعيم قاسم: اتفاق لبنان هزيمة مذلة لإسرائيل وقد ينهي حرب غزة - أخبار كلمتك

قائد الحرس الثوري الإيراني لنعيم قاسم: اتفاق لبنان هزيمة مذلة لإسرائيل وقد ينهي حرب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:48 صباحاً - أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يشكل هزيمة استراتيجية و"مذلة" لإسرائيل، معتبرًا أن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال سلامي، اليوم الخميس، في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، نقلتها لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية،: "وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، يشكل هزيمة استراتيجية ومذلة للكيان الصهيوني، الذي لم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه، وآماله الشريرة في الحرب ضد حزب الله، بل ويمكن أن يشكل بداية وقف إطلاق النار ونهاية للحرب في غزة".


وأردف: "النصر الكبير للمقاومة الإسلامية وحزب الله الأبي في لبنان، والذي تحقق بهزيمة النظام الصهيوني، وعدم تحقيق أهدافه الشريرة في لبنان، الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة، وفرض وقف إطلاق النار على النظام المزيف، أهنئ سيادتكم حكومة وشعبًا، وخاصة مقاتلي حزب الله الغيورين والشجعان". 

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.


ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".


كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701 الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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