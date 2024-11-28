طرح فيلم Here لـ توم هانكس علي المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - توم هانكس، طرح اليوم فيلم Here للنجم الحائز علي جائزة الأوسكار، توم هانكس للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد عرضه في عدد من المهرجانات العالمية، من بينها مهرجان القاهرة الدولي.

تفاصيل فيلم Here

تدور أحداث فيلم here، من إخراج روبرت زيميكيس، ومقتبس من رواية ريتشارد ماكجواير، التي تحمل نفس الاسم، ويتنقل الفيلم عبر تاريخ في مكان واحد، من خلال وجهة نظر واحدة،على مدى آلاف السنين، في منزل أمريكي يمتلكه زوجان يلعب دورهما هانكس، وروبن رايت.

توم هانكس يهاجم نقاد السينما

هاجم الممثل الشهير توم هانكس الأشخاص الذين يتقاضون أجورًا لمراجعة أفلامه، وقال إن الكثير من نقاد السينما "أغبياء".

وعبر هانكس عن غضبه من نقاد السينما، خلال استضافته في بودكاست كونان أوبراين، وانتقدهم بسبب بعض الاستجابات، التي تلقاها خلال مسيرته الطويلة في هوليوود.

وضرب توم هانكس مثال علي غباء النقاد، بفيلمه "ذلك الشيء الذي تفعله"، الذي أنتج عام 1996، وكان هذا أول ظهور لتوم ككاتب سيناريو، ومخرج، وحصل على مراجعات سيئة في البداية، لكنه الآن يعتبر فيلمًا كلاسيكيًا.

وقال توم لـ كونان خلال البودكست:"اسمح لي أن أخبرك بشيء عن هؤلاء الأغبياء، الذين يكتبون عن الأفلام هل يمكنني أن أقول ذلك؟ أنهم أغبياء ويغيرون رأيهم بعد مدة من الزمن إذا أصبح الفيلم من الكلاسيكيات أو حاز علي إعجاب الجمهور".

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