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رئيس "مقدمي الرعاية الصحية": مؤتمر الاستثمار في فبراير القادم يناقش معوقات الاستثمار بالقطاع - أخبار كلمتك

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رئيس "مقدمي الرعاية الصحية": مؤتمر الاستثمار في فبراير القادم يناقش معوقات الاستثمار بالقطاع - أخبار كلمتك

رئيس "مقدمي الرعاية الصحية": مؤتمر الاستثمار في فبراير القادم يناقش معوقات الاستثمار بالقطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:40 صباحاً -  قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة في اتحاد الصناعات، إن مؤتمر الاستثمار في القطاع الصحي المزمع عقده في فبراير القادم، سوف يناقش المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي في مصر وسبل التغلب عليها، كما سيبحث شراكة القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

اجتماع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات

 جاءت تصريحات عبد المجيد خلال اجتماع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الذي عقد بحضور كلا من: الدكتورة غادة الجنزوري وكيل الغرفة، والدكتور خالد سمير، وكيل  الغرفة، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور محمد حبلص، والدكتور مصطفى الأسمر، والدكتور هاني حافظ شريف، والدكتور عماد شنودة، والدكتور أيمن هاني، والدكتور هشام ماجد، والدكتور محمد لطفي.

 

برنامج الدورات التدريبية مستمر دون انقطاع

 وأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أن برنامج الدورات التدريبية مستمر دون انقطاع موضحا أن الدورات تغطي جميع المجالات الطبية وغير الطبية التي تهم الأعضاء.

 

الدورات تستهدف جميع العاملين بالقطاع الصحي لتنمية المهارات

 وأشار إلى أن الدورات تستهدف جميع العاملين بالقطاع الصحي لتنمية المهارات سواء كان بالنسبة للجودة أو مكافحة العدوى، وكذلك النواحي المالية والحوكمة، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية بصفة عامة، فضلا عن التعريف بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

إجراء اتصالات لتسهيل حضور المرضى ضمن السياحة العلاجية

 كشف الدكتور عبد المجيد، أن الغرفة وفيما يخص السياحة العلاجية أجرت اتصالات بالمعنيين بالأمر لتسهيل حضور المرضى من خارج مصر.

 

السياحة العلاجية أحد الأنماط الرئيسية للسياحة في مصر

 وتعد السياحة العلاجية أحد الأنماط الرئيسية للسياحة في مصر لما لديها من خبرات طبية ومنشآت صحية بمستوى عال من الجودة والكفاءة الطبية، يجعلها يجب أن تتفوق مصر بشكل كبير في مجال السياحة العلاجية.

 

علاجات تعتمد على الموارد الطبيعية مثل المناخ الملائم وينابيع المياه المعدنية

 يضاف إلى ذلك أن مصر تعد من أول الدول في هذا المجال؛ وتشتهر بالاستشفاء الطبيعي الذي يُسهم بشكل كبير في سوق السياحة الصحية؛ حيث توفر علاجات تعتمد على الموارد الطبيعية مثل المناخ الملائم وينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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