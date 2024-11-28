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نبيه بري يحدد جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية - أخبار كلمتك

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نبيه بري يحدد جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية - أخبار كلمتك

نبيه بري يحدد جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً -  أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني  نبيه بري، تحديد جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.

 

انتخاب رئيس جديد للبنان

 ودعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اللبنانيين إلى الإسراع لانتخاب رئيس جديد للبنان "يجمع ولا يفرق"، مؤكدا تجاوز "لحظة تاريخية هي الأخطر"، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وفي خطاب متلفز، قال بري: "علينا استدعاء كل عناوين الوحدة من أجل لبنان"، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية ليست للمحاكمة.

ودعا رئيس البرلمان إلى انتخاب رئيس جديد للبنان "يجمع ولا يفرّق".

 

وقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله 

 وبدأ صباح أمس الأربعاء سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله بعد نزاع استمر عاما ونيّف وأسفر عن سقوط آلاف القتلى. 

وبعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، قال بري: "نحن نطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر التي مرّت على لبنان، مهددة شعبه وتاريخه وثرواته، نحن بأمسّ الحاجة إلى الوحدة الوطنية لصون سيادة لبنان". 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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