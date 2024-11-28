نبيه بري يحدد جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تحديد جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.

انتخاب رئيس جديد للبنان

ودعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اللبنانيين إلى الإسراع لانتخاب رئيس جديد للبنان "يجمع ولا يفرق"، مؤكدا تجاوز "لحظة تاريخية هي الأخطر"، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وفي خطاب متلفز، قال بري: "علينا استدعاء كل عناوين الوحدة من أجل لبنان"، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية ليست للمحاكمة.

ودعا رئيس البرلمان إلى انتخاب رئيس جديد للبنان "يجمع ولا يفرّق".

وقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله

وبدأ صباح أمس الأربعاء سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله بعد نزاع استمر عاما ونيّف وأسفر عن سقوط آلاف القتلى.

وبعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، قال بري: "نحن نطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر التي مرّت على لبنان، مهددة شعبه وتاريخه وثرواته، نحن بأمسّ الحاجة إلى الوحدة الوطنية لصون سيادة لبنان".

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