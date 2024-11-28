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طلب خيالي لن يحدث، تفاصيل خلاف أمريكي إسرائيلي بشأن اتفاق لبنان - أخبار كلمتك

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طلب خيالي لن يحدث، تفاصيل خلاف أمريكي إسرائيلي بشأن اتفاق لبنان - أخبار كلمتك

طلب خيالي لن يحدث، تفاصيل خلاف أمريكي إسرائيلي بشأن اتفاق لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأربعاء.

إسرائيل تطلب إنشاء منطقة عازلة جنوبي لبنان 

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن إسرائيل طلبت إنشاء "منطقة عازلة" جنوبي لبنان، تكون خالية ليس فقط من مقاتلي حزب الله، بل أيضًا من السكان والجيش اللبناني.

لكن مبعوث الولايات المتحدة إلى لبنان آموس هوكستين اعتبر أن هذا الطلب "خيالي"، و"لن يحدث أبدا"، لأنه يمس السيادة اللبنانية.

ومساء أمس الأربعاء قال هوكستين للقناة 12 الإسرائيلية بعد سريان الهدنة: “هناك صفقات خيالية تعتبر بمثابة مدينة فاضلة، حيث يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع منطقة عازلة، لكن هذا لن يحدث أبدا”.

وأوضح مبعوث واشنطن أن “المنطقة العازلة ستتطلب بقاء إسرائيل في لبنان كقوة احتلال، وهو أمر لن تقبله أي دولة ذات سيادة”.

وقال: “إذا اخترت أن تكون لديك منطقة عازلة فأنت هناك كمحتل”، متابعا: “رغم أنه قد يكون لديك كيلومترين أو 3 أو 4 أو 5 كيلومترات داخل لبنان، فلن يكون هناك اتفاق لمنع حزب الله من إطلاق النار على إسرائيل من مدى أبعد”.

التزام حزب الله بالابتعاد إلى ما وراء نهر الليطاني 

وأوضح هوكستين أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا نجح في تأمين مثل هذا الالتزام من حزب الله بالابتعاد إلى ما وراء نهر الليطاني ووقف إطلاق الصواريخ، مع نشر قوات الجيش اللبناني وعودة السكان إلى الجنوب تدريجيا.

ويبعد نهر الليطاني نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وكان الاتفاق الذي رتب له المبعوث الأمريكي تعرض لانتقادات من بعض الساسة الإسرائيليين.

افتقار الاتفاق إلى منطقة عازلة مخطط لها في لبنان

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إن "افتقار الاتفاق إلى منطقة عازلة مخطط لها في لبنان سيسمح لحزب الله بإعادة بناء بنيته التحتية على طول الحدود".

وحذر بينيت من أن ذلك قد يشكل نقطة انطلاق للحزب لشن هجمات صاروخية، أو حتى لغزو مناطق من شمال إسرائيل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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