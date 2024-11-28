إعلام عبري يتحدث عن "بنود سرية" تتعلق بإيران في اتفاق وقف النار مع لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:12 صباحاً - تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس عن "بنود سرية" تضمنتها الوثيقة الأمريكية التي مهدت لاتفاق وقف النار بلبنان، مشيرة إلى أن "هذه البنود تتعلق بإيران ولم يتم الكشف عنها حتى الآن".



وأفادت القناة 12 العبرية، بأن "البند الأكثر حساسية يشير إلى الموافقة الأمريكية على التعامل مع إسرائيل في الملف الإيراني، مبينة أن رسالة الضمانات الأمريكية المكونة من صفحتين ونصف تحتوي على ما يسمى في تل أبيب بـ"القسم الإيراني"، وتنص الوثيقة على أن الولايات المتحدة تتعهد بالعمل مع إسرائيل لمنع إيران من زعزعة استقرار المنطقة، ومواجهة تدعيم تموضعها في لبنان، وعرقلة تقييدها لتنفيذ الاتفاق بشكل مباشر أو من خلال وكلائها.

وبحسب القناة العبرية، تفصل الوثيقة طلبا أو تحذيرا أمريكيًّا لإسرائيل، مفاده أنه إذا قررت تل أبيب التحرك، فعليها أن تبلغ واشنطن في الوقت المناسب.

وتفترض الولايات المتحدة أن تكون كل الإجراءات الإسرائيلية متطابقة مع القانون الدولي، لتقليل أكبر قدر ممكن من الضرر الذي سيلحق بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية.

ولفتت القناة إلى أنه ورد في الوثيقة أيضا أن دور الولايات المتحدة كرئيسة لآلية الرقابة، يجعلها تقوم بقيادة وتوجيه القوات المسلحة اللبنانية لمنع الانتهاكات وتوفير مراقبة فعالة.

وأشارت القناة إلى ما قاله وزير إسرائيلي اطلع على الوثيقة، ووصفها أمس في مجلس الوزراء بأنها "إنجاز عظيم"، لأنها تضمن إدخال الولايات المتحدة إلى لبنان بحكم الأمر الواقع، باعتبارها الطرف المسؤول الرئيسي في تنفيذ ومراقبة الاتفاق.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و إسرائيل حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء 27 نوفمبر، أي بعد أكثر من عام على اشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، تحولت منذ 23 سبتمبر إلى حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان وقتال محتدم مع حزب الله في قرى الشريط الحدودي.

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