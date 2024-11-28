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كرة السلة، الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري الليلة - أخبار كلمتك

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كرة السلة، الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري الليلة - أخبار كلمتك

كرة السلة، الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:44 صباحاً - كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام الاتحاد السكندري، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة في البحرين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات كأس السوبر

 ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر الجاري، وتقام مباراة كأس السوبر البحريني بين الأهلي والمنامة يوم 29 نوفمبر، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضًا.

ويأتي موعد المباريات كالتالي:

الخميس 28 نوفمبر

الأهلي × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الجمعة 29 نوفمبر

الأهلي البحريني × المنامة البحريني - 7 مساء

السبت 30 نوفمبر

مباراة المركز الثالث - 4:30 عصرا

مباراة النهائي - 6:30 مساء

قائمة الأهلي في كأس السوبر

 وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من:

عمرو زهران - إبراهيم زهران - إيهاب أمين - عمرو الجندي - مروان سرحان - سيف سمير - مؤمن خيري - مصطفى مكاوي - أحمد مهيب - جون دانييل روبيرسون - عبد الله محمد - عمر طارق - رامي إبراهيم - محمد خيري.

قائمة الاتحاد السكندري في كأس السوبر

 في حين ضمت قائمة الاتحاد السكندري في البطولة كلا من:

ويليام شيري - أنس أسامة - هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - يوسف شحاته - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ياسين ياسر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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