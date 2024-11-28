فوز ليفربول وخماسية النجم الأحمر، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 01:01 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، أقيمت مساء أمس عدد من المباريات القوية في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

شتورم جراتس (1) - (0) جيرونا

النجم الأحمر (5) - (1) شتوتجارت

آيندوهوفن (3) - (2) شاختار دونيتسك

موناكو (2) - (3) بنفيكا

ليفربول (2) - (0) ريال مدريد

دينامو زغرب (0) - (3) بوروسيا دورتموند

بولونيا (1) - (2) ليل

سيلتيك (1) - (1) كلوب بروج

أستون فيلا (0) - (0) يوفنتوس

ليفربول يحقق فوزا هاما أمام ريال مدريد

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ليفربول أمام ريال مدريد كل من، أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 52، وكودي جاكبو في الدقيقة 76.

وكان اليكسيس ماك اليستر لاعب ليفربول قد سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 52، من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد.

وسجل كودي جاكبو لاعب ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى ريال مدريد الإسباني، في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي تجمعهما.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر على رأس تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد.

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