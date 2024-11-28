الرياضة - 12:01 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

حالة الطقس اليوم

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

سقوط أمطار

ونوهت «الأرصاد» إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 28 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 3 ديسمبر ٢٠٢٤

حالة البحر المتوسط

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.