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الرياضة - 12:01 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

حالة الطقس اليوم

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

سقوط أمطار

ونوهت «الأرصاد» إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 28 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 3 ديسمبر ٢٠٢٤

حالة البحر المتوسط

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 22 11
بنها 21 12
دمنهور 20 13
وادي النطرون 22 12
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 20 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 12
طنطا 21 13
دمياط 20 14
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 23 11
السويس 22 12
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 23 11
نخل 19 05
كاترين 16 04
الطور 23 13
طابا 21 14
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 22 15
العلمين 21 14
مطروح 21 13
السلوم 20 12
سيوة 22 10
رأس غارب 23 15
الغردقة 23 14
سفاجا 24 16
مرسى علم 24 15
شلاتين 26 17
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 18
الفيوم 21 10
بني سويف 22 10
المنيا 22 07
أسيوط 21 08
سوهاج 22 09
قنا 23 11
الأقصر 23 10
أسوان 23 10
الوادي الجديد 22 09
أبو سمبل 23 11
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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