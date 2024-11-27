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«الأطباء»: النسخة المتداولة لقانون المسئولية الطبية لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي طلبناها - أخبار كلمتك

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«الأطباء»: النسخة المتداولة لقانون المسئولية الطبية لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي طلبناها - أخبار كلمتك

«الأطباء»: النسخة المتداولة لقانون المسئولية الطبية لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي طلبناها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:28 مساءً - أكدت نقابة الأطباء، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.

وجددت نقابة الأطباء تأكيدها إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب التدخل في الحالات الحرجة عالية الخطورة، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم.

وأعلنت نقابة الأطباء، عن قيامها بالتواصل مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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