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الرويشان يتحدث عن اللقاء بين السعودية والحوثيين - أخبار كلمتك

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الرويشان يتحدث عن اللقاء بين السعودية والحوثيين - أخبار كلمتك

الرويشان يتحدث عن اللقاء بين السعودية والحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:19 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط عبدالله الرويشان:ليست خيانة أن تعود صنعاء والرياض الى طاولة التفاوض .
واضاف:الناس أتعبتها المعيشة وأرهقتها الحروب والسلام بات مطلب الجميع

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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