اعدام شخص عقب قيامه بهذا الامر لاجل خطيبته في صنعاء - أخبار كلمتك

اعدم شاب عقب قيامه بقتل صديقه الذي تسبب بفسخ خطوبته بحجة انها خائنة.

وقال مواطنون:هذا الشاب كان خاطب وحدة من صنعاء وقام صديقه باخذ جواله ليتصل وقام بنسخ رقم خطيبته وبعد ايام قال له هذا رقم واحدة تراسلني وهو غار و فسخ الخطوبه وتمشكلوا ونزل مأرب وبعد فتره تواصل به الخائن انه نازل مأرب ايش عتفعل قال انزل من صنعاء

واضاف:نزل الى مارب وقام باستفزاز الشاب ويطلب منه المواجهة فذهب اليه وقام بقتله ولاحقا نفذ الاعدام بحق الشاب بسرية وخارج ميدان الاعدام.