اعدم شاب عقب قيامه بقتل صديقه الذي تسبب بفسخ خطوبته بحجة انها خائنة.
وقال مواطنون:هذا الشاب كان خاطب وحدة من صنعاء وقام صديقه باخذ جواله ليتصل وقام بنسخ رقم خطيبته وبعد ايام قال له هذا رقم واحدة تراسلني وهو غار و فسخ الخطوبه وتمشكلوا ونزل مأرب وبعد فتره تواصل به الخائن انه نازل مأرب ايش عتفعل قال انزل من صنعاء
واضاف:نزل الى مارب وقام باستفزاز الشاب ويطلب منه المواجهة فذهب اليه وقام بقتله ولاحقا نفذ الاعدام بحق الشاب بسرية وخارج ميدان الاعدام.
اعدام شخص عقب قيامه بهذا الامر لاجل خطيبته في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 01:07 صباحاً - كلمتك/خاص:
اعدم شاب عقب قيامه بقتل صديقه الذي تسبب بفسخ خطوبته بحجة انها خائنة.
اعدم شاب عقب قيامه بقتل صديقه الذي تسبب بفسخ خطوبته بحجة انها خائنة.
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