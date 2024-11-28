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اعدام شخص عقب قيامه بهذا الامر لاجل خطيبته في صنعاء - أخبار كلمتك

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اعدام شخص عقب قيامه بهذا الامر لاجل خطيبته في صنعاء - أخبار كلمتك

اعدام شخص عقب قيامه بهذا الامر لاجل خطيبته في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 01:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

اعدم شاب عقب قيامه بقتل صديقه الذي تسبب بفسخ خطوبته بحجة انها خائنة.
وقال مواطنون:هذا الشاب كان خاطب وحدة من صنعاء وقام صديقه باخذ جواله ليتصل وقام بنسخ رقم خطيبته وبعد ايام قال له هذا رقم واحدة تراسلني وهو غار و فسخ الخطوبه وتمشكلوا ونزل مأرب وبعد فتره تواصل به الخائن انه نازل مأرب ايش عتفعل قال انزل من صنعاء
واضاف:نزل الى مارب وقام باستفزاز الشاب ويطلب منه المواجهة فذهب اليه وقام بقتله ولاحقا نفذ الاعدام بحق الشاب بسرية وخارج ميدان الاعدام.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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