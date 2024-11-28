البوسترات الفردية لأبطال مسلسل صدف (صور) - أخبار كلمتك

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل صدف (صور) - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب ليفربول على إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء ضد ريال مدريد - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب ليفربول على إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء ضد ريال مدريد - أخبار كلمتك

الحق قدم، اليوم غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

الحق قدم، اليوم غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشار ترامب للأمن القومي يحلل مقترحات وقف إطلاق النار في أوكرانيا - أخبار كلمتك

مستشار ترامب للأمن القومي يحلل مقترحات وقف إطلاق النار في أوكرانيا - أخبار كلمتك

6 نقاط من 5 مباريات، ريال مدريد يواصل رحلة السقوط في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

6 نقاط من 5 مباريات، ريال مدريد يواصل رحلة السقوط في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

سالي عبد السلام تعلن وفاة توأمها: ادعوا لي واللي قال عليا مش عايزة تخلف بيني وبينهم ربنا - أخبار كلمتك

سالي عبد السلام تعلن وفاة توأمها: ادعوا لي واللي قال عليا مش عايزة تخلف بيني وبينهم ربنا - أخبار كلمتك

لم يعد أكل الغلابة، ارتفاع جديد في أسعار العدس والفول بالأسواق - أخبار كلمتك

لم يعد أكل الغلابة، ارتفاع جديد في أسعار العدس والفول بالأسواق - أخبار كلمتك

ملخص مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (فيديو) - أخبار كلمتك

ملخص مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (فيديو) - أخبار كلمتك

تمديد ساعات عمل مكاتب تطعيم الحج والعمرة بالجيزة حتى التاسعة مساء - أخبار كلمتك

تمديد ساعات عمل مكاتب تطعيم الحج والعمرة بالجيزة حتى التاسعة مساء - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل صدف (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البوسترات الفردية لأبطال مسلسل صدف (صور) - أخبار كلمتك

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل صدف (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 03:12 صباحاً - طرحت منصة شاهد بوسترات فردية لبطلات المسلسل المقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد.

ونشر الحساب الرسمي للمنصة بوسترات روان مهدي وروان العلي وأبرار بوسيف وهذه الصور جاءت مرفقة بتعليق “كل الأقنعة والأسرار يخفيها وجه البوكر.. ولكن دائمًا الدمعة تكشف كل التفاصيل.. صدف من أعمال شاهد الأصلية ٢٨ نوفمبر على شاهد".

cbbc37c71e.jpg
10669d9718.jpg
08f4d57060.jpg

وسبق ونشر حساب المنصة البوسترات الفردية للأبطال الذكور بالمسلسل.

f85711deac.jpg
22b1e147b7.jpg

قصة مسلسل صدف 

وتدور أحداث مسلسل صدف حول امرأة مصابة بالأليكسيثيميا وهي حالة تجعلها عاجزة عن التعبير عن عواطفها، وتجد هذه المرأة صعوبة في قبول فكرة انتحار شقيقتها أسرار لذا فإنها تبدأ تحقيقها الخاص بينما تتابع السلطات تحقيقاتها الرسمية. 

 

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل صدف

 ويجسد الفنان حسين المهدي شخصية فهد وهو يعمل ضابط في المباحث، أما روان مهدي فتقدم شخصية صدف وهي صاحبة مصنع فخار وهي شخصية عقلانية ولها فلسفتها الخاصة في الحياة.

وتجسد أبرار بو سيف شخصية أسرار وهي شقيقة صدف وناشطة في العمل التطوعي وتعشق زوجها سيف، أما روان العلي فتقدم شخصية منى وهي الصديقة المقربة لأسرار وهي شخصية مسالمة.

أما عبد الله البلوشي فيجسد شخصية سيف، وهو شخص يهتم كثيرا بمظهره الخارجي ويعمل بمجال المقاولات ولا يمنح ثقته بسهولة لأي شخص.

c56117f25e.jpg

 

أبطال مسلسل صدف

مسلسل صدف يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم حسين المهدي، روان مهدي، عبدالله البلوشي، ابرار بوسيف، روان العلي، والمسلسل إخراج مناف عبدال، وتأليف عمار بو شاهين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق