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أرقام مميزة تؤكد تفوق ليفربول في دوري أبطال أوروبا، أبرزها فك عقدة ريال مدريد - أخبار كلمتك

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أرقام مميزة تؤكد تفوق ليفربول في دوري أبطال أوروبا، أبرزها فك عقدة ريال مدريد - أخبار كلمتك

أرقام مميزة تؤكد تفوق ليفربول في دوري أبطال أوروبا، أبرزها فك عقدة ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 04:00 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، واصل ليفربول الإنجليزي تقديم عروضه القوية، خلال مشاركته في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، محققًا العلامة الكاملة في جميع المباريات التي لعبها.

وتغلب الريدز على ضيفه ريال مدريد (2-0)، الأربعاء، في مباراة احتضنها ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التشامبيونز ليج.

 

رقم دفاعي مميز 

وحقق ليفربول الإنجليزي أرقامًا مميزة على المستوى الدفاعي، بعد أن استقبل هدفًا وحيدًا في 5 مواجهات أمام ريال مدريد وباير ليفركوزن ولايبزيج وميلان وبولونيا.

وجاء هذا الهدف الوحيد في الجولة الافتتاحية خلال الفوز على ميلان (3-1)، والذي سجله كريستيان بوليسيتش.

 

هجوم قوي

في المقابل، سجل هجوم ليفربول 12 هدفا حتى الآن، وهو ما ساعده على تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (15) نقطة.

 

وأنهى ليفربول بهذا الفوز عقدته أمام ريال مدريد، محققًا أول انتصار عليه منذ عام 2009، حينما فاز 4-0 تحت قيادة مدربه الأسبق الإسباني رافا بينيتيز.

وحتى انتصار الليلة، عجز ليفربول عن الفوز على الريال في 8 مباريات متتالية، تذوق خلالها طعم الخسارة 7 مرات، وخرج متعادلا في واحدة.

وحافظ "الريدز" على العلامة الكاملة بوصولهم للنقطة 15، بعد فوزهم بجميع مبارياتهم في دوري الأبطال هذا الموسم، ليتصدروا الترتيب بعد مرور 5 جولات.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مدريد عند ست نقاط وتراجع للمرتبة الـ24.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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