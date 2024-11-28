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أستون فيلا يتعادل سلبيا مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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أستون فيلا يتعادل سلبيا مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

أستون فيلا يتعادل سلبيا مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - انتهت مباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد يوفنتوس الإيطالي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيلا بارك، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل أستون فيلا ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش- ديوجو كارلوس- باو توريس- لوكاس دين.

وسط الملعب: بوباكار كامارا- مورجان روجرز- يوري تيليمانس.

خط الهجوم: ليون بايلي- أولي واتكينز- جون مكجين.

تشكيل يوفنتوس أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا- فيديريكو جاتي- بيير كالولو- أندريه كامبياسو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي- تيون كوبمينيرس- تورام.

خط الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو- تيموثي وياه- كينان يلدز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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