تمديد ساعات عمل مكاتب تطعيم الحج والعمرة بالجيزة حتى التاسعة مساء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 01:45 صباحاً - أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة تمديد ساعات عمل مكاتب التطعيم التابعة لها في جميع أنحاء المحافظة حتى الساعة التاسعة مساءً يوميًّا.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص المديرية على توفير كافة التسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتمكينهم من الحصول على التطعيمات اللازمة في وقت مناسب وفي ظل ظروف مريحة.

تفاصيل قرار تمديد ساعات العمل

وستعمل جميع مكاتب التطعيم التابعة لمديرية الصحة بالجيزة حتى الساعة التاسعة مساءً بدلًا من الساعة الخامسة مساءً كما كان معمولًا به سابقًا، لتسهيل الإجراءات على الحجاج والمعتمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم، خاصةً مع زيادة الإقبال على الحصول على التطعيمات في الفترة الأخيرة.



أماكن مكاتب تطعيم الحج والعمرة بالجيزة

وننشر لكم فيما يأتي أماكن مكاتب تطعيم الحج والعمرة بالجيزة:

نصائح للمواطنين

ووجهت مديرية الصحة بالجيزة بعض النصائح للمواطنين للحصول على التطعيمات، حيث نصحت الحجاج والمعتمرون بالحصول على التطعيمات اللازمة في وقت مبكر لتجنب الزحام، كما يجب على المتقدمين للتطعيم إحضار الأوراق المطلوبة، مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر، كما يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الأمراض.

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