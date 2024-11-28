لم يعد أكل الغلابة، ارتفاع جديد في أسعار العدس والفول بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 02:02 صباحاً - أسعار البقوليات في الأسواق، سجلت أسعار البقوليات ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة معدلات برودة الطقس، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة استهلاك المصريين من البقوليات، وخاصة العدس والفول.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار العدس والفول في الأسواق

ووفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفعت أسعار العدس والفول في الأسواق خلال أحدث تعاملاتهما.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

أسعار العدس والفول في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار الفول والعدس في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 58.3 جنيه.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ في الأسواق من 37 إلى 86.5 جنيه للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر الفول السائب بالأسواق

انخفض سعر الفول السائب بنحو جنيه في الكيلو، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 44 جنيهًا.

أسعار الفول السائب في الأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول السائب في الأسواق من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 3 جنيهات، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 56.8 جنيه.

أسعار الفول المعبأ مجروش بالأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 36 إلى 106 جنيهات للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر العدس المعبأ بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 65.8 جنيه.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 66.6 جنيه.

أسعار عدس أصفر المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار عدس أصفر المعبأ في الأسواق من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفول والعدس في الأسواق، كلمتك

1.5 جنيهات ارتفاعًا في سعر العدس بجبة بالأسواق

ارتفع سعر العدس بجبة بنحو 1.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 61.2 جنيه.

أسعار العدس بجبة في الأسواق

فيما تراوحت أسعار العدس بجبة في الأسواق من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

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