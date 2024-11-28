ذروته في الشتاء، الطب البيطري يكشف خطته لمواجهة مرض الحمى القلاعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 04:44 صباحاً - قالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الطب البيطري الوقائي، إن مرض الحمى القلاعية مرض بسيط يشبه الإنفلونزا وتشهد ذروته في فصل الشتاء، وهناك 3 حملات طوال العام للتحصين الحيوانات من هذا المرض.

تأثير مرض الحمى القلاعية

وأضافت «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مرض الحمى القلاعية يؤثر في الحيوانات في إنتاجية الألبان واللحوم، لافتة إلى أن حملات التوعية لمربيي الحيوانات تساعد في أخذ احتياطهم وتحصين حيواناتهم من الأمراض.

أعراض مرض الحمى القلاعية على الحيوان

وأشارت إلى أن أعراض المرض على الحيوان تكون في شكل ارتفاع في درجة الحرارة وهذا يؤثر في قدرة الحيوان في التغذية الطبيعية وبالتالي يؤثر في مدخلاته من اللحوم أو إنتاج الألبان.

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وتابعت رئيس الطب البيطري الوقائي: «الأمراض الوبائية تؤثر في الحيوانات بشكل كبير وقد تؤدي إلى فقدانهم»، مؤكدة أن الحفاظ على المواليد الجديدة للحيوانات يحافظ على الإنتاجية وينمي الثروة الحيوانية والدولة تبذل كل قصارى جهدها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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