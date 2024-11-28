الأوقاف تنظم أكثر من 3000 ندوة علمية حول "آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر" - أخبار كلمتك

الأوقاف تنظم أكثر من 3000 ندوة علمية حول "آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر" - أخبار كلمتك

طالت كل الأنواع، ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

طالت كل الأنواع، ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

ذروته في الشتاء، الطب البيطري يكشف خطته لمواجهة مرض الحمى القلاعية - أخبار كلمتك

ذروته في الشتاء، الطب البيطري يكشف خطته لمواجهة مرض الحمى القلاعية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11- 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11- 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الصين تطلق سراح 3 أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية - أخبار كلمتك

الصين تطلق سراح 3 أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول نهاية التعاملات - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول نهاية التعاملات - أخبار كلمتك

يسابق الزمن، بايدن يستعد لتقديم مساعدات عسكرية بـ 725 مليون دولار لأوكرانيا - أخبار كلمتك

يسابق الزمن، بايدن يستعد لتقديم مساعدات عسكرية بـ 725 مليون دولار لأوكرانيا - أخبار كلمتك

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل صدف (صور) - أخبار كلمتك

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل صدف (صور) - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب ليفربول على إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء ضد ريال مدريد - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب ليفربول على إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء ضد ريال مدريد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ذروته في الشتاء، الطب البيطري يكشف خطته لمواجهة مرض الحمى القلاعية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ذروته في الشتاء، الطب البيطري يكشف خطته لمواجهة مرض الحمى القلاعية - أخبار كلمتك

ذروته في الشتاء، الطب البيطري يكشف خطته لمواجهة مرض الحمى القلاعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 04:44 صباحاً - قالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الطب البيطري الوقائي، إن مرض الحمى القلاعية مرض بسيط يشبه الإنفلونزا وتشهد ذروته في فصل الشتاء، وهناك 3 حملات طوال العام للتحصين الحيوانات من هذا المرض.

 

تأثير مرض الحمى القلاعية

وأضافت «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مرض الحمى القلاعية يؤثر في الحيوانات في إنتاجية الألبان واللحوم، لافتة إلى أن حملات التوعية لمربيي الحيوانات تساعد في أخذ احتياطهم وتحصين حيواناتهم من الأمراض.

 

أعراض مرض الحمى القلاعية على الحيوان

وأشارت إلى أن أعراض المرض على الحيوان تكون في شكل ارتفاع في درجة الحرارة وهذا يؤثر في قدرة الحيوان في التغذية الطبيعية وبالتالي يؤثر في مدخلاته من اللحوم أو إنتاج الألبان.

تحصين 92 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تحصين 21 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

وتابعت رئيس الطب البيطري الوقائي: «الأمراض الوبائية تؤثر في الحيوانات بشكل كبير وقد تؤدي إلى فقدانهم»، مؤكدة أن الحفاظ على المواليد الجديدة للحيوانات يحافظ على الإنتاجية وينمي الثروة الحيوانية والدولة تبذل كل قصارى جهدها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق