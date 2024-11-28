المهرج، مسلسل جديد لباسم ياخور بتوقيع رشا شربتجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 05:04 صباحاً - تعرض منصة شاهد قريبًا عملًا دراميًّا جديدًا وهو “المهرج” الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنان السوري باسم ياخور.

أبطال مسلسل المهرج

ويشارك في بطولة هذا العمل الفنانة أمل بو شوشة، بالإضافة إلى الفنان السوري خالد القيش والفنان الأردني نضال نجم، والعمل سيكون بتوقيع المخرجة رشا شربتجي ومن تأليف بسام جنيد.

ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد التي طرحت البوستر الرسمي للعمل مرفقًا بتعليق “جاهزين؟.. جريمة قتل رح تخليكم تشكوا بحالكم.. المهرج قريبا على شاهد”.

مسلسل ولاد بديعة لرشا شربتجي

وقدمت المخرجة رشا شربتجي في رمضان الماضي مسلسل ولاد بديعة وهو من بطولة سامر إسماعيل وسلافة معمار ومحمود نصر ويامن الحجلي وتولين البكري ورنا شميس وعبد الهادي الصباغ وغيرهم، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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