مدبولي يترأس اجتماع الحكومة اليوم ويتوجه إلى دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة جهود تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

مدبولي يشهد اليوم تشغيل أول رحلة "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي

وعقب الاجتماع، يتوجه رئيس الوزراء إلى ميناء دمياط، حيث يشهد تشغيل أول رحلة "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، في خطوة تعكس دعم الحكومة لمنظومة النقل البحري وتعزيز الربط التجاري بين مصر وأوروبا.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًّا من ميناء دمياط، للحديث عن أهمية هذه الخطوة في تنشيط حركة التجارة الدولية وتسهيل عمليات التصدير، إلى جانب استعراض خطط الحكومة المستقبلية في تطوير قطاع النقل البحري.

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