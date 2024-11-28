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مدبولي يترأس اجتماع الحكومة اليوم ويتوجه إلى دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

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مدبولي يترأس اجتماع الحكومة اليوم ويتوجه إلى دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة اليوم ويتوجه إلى دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة جهود تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

 

مدبولي يشهد اليوم تشغيل أول رحلة "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي

وعقب الاجتماع، يتوجه رئيس الوزراء إلى ميناء دمياط، حيث يشهد تشغيل أول رحلة "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، في خطوة تعكس دعم الحكومة لمنظومة النقل البحري وتعزيز الربط التجاري بين مصر وأوروبا.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًّا من ميناء دمياط، للحديث عن أهمية هذه الخطوة في تنشيط حركة التجارة الدولية وتسهيل عمليات التصدير، إلى جانب استعراض خطط الحكومة المستقبلية في تطوير قطاع النقل البحري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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