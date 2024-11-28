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وزير العدل يبحث التعاون القضائي مع نظرائه من الدول العربية - أخبار كلمتك

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وزير العدل يبحث التعاون القضائي مع نظرائه من الدول العربية - أخبار كلمتك

وزير العدل يبحث التعاون القضائي مع نظرائه من الدول العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - عقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الأربعاء سلسلة لقاءات ثنائية هامة مع نظرائه من الدول العربية استكمالًا لجهود تعزيز التعاون القضائي العربي. 

 

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وذلك في إطار فعاليات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية. 

 

وزير العدل يلتقي نظيره السوداني

والتقى المستشار عدنان فنجري، بوزير العدل الدكتور معاوية عثمان محمد خير الحداد وزير العدل السوداني في جلسة مباحثات ثنائية أكدت عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

 

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خلال اللقاء، استعرض الجانبان أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير منظومة العدالة في كل من مصر والسودان، مع تسليط الضوء على الجهود المشتركة لتحديث العمل القضائي بما يتماشى مع متطلبات العصر، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجالات التدريب القضائي، تبادل الخبرات القانونية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تلبي تطلعات المواطنين في كلا البلدين.


وأعرب وزير العدل السوداني عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون العربي القضائي، مشيدا بالتجربة المصرية في التحول الرقمي بالمحاكم ودورها في تحسين كفاءة منظومة العدالة.

 

وزير العدل يلتقي نظيره الإماراتي

عقب هذا اللقاء، استقبل  المستشار عدنان فنجري نظيره عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث دار اللقاء حول أوجه التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية، وتم التركيز على تعزيز الشراكات التقنية بين الوزارتين لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات العدلية بما يحقق رضا المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

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كما ناقش الجانبان مبادرات تبادل الخبرات الفنية والقضائية والاستفادة من التجارب الناجحة لكل بلد في مجال تقديم خدمات قضائية مبتكرة وسريعة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل المشترك في القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والعربي.


وفي ختام اليوم دعا وزير العدل المصري أصحاب  وزراء العدل العرب المشاركين في الدورة الأربعين إلى مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم.

 

وأكد وزير العدل المصري في كلمته الترحيبية أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات العدلية والقضائية.

 وأشار إلى أن تطوير العمل العدلي العربي يستوجب تنسيق الجهود، تبادل التجارب الرائدة والعمل بروح الفريق لتحقيق مصالح الشعوب العربية وتلبية احتياجاتها من أنظمة عدلية فعالة ومتطورة.

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كما أشاد بروح التعاون التي سادت بين الوزراء المشاركين معربًا أمله في أن تسفر هذه الدورة عن قرارات فعالة تسهم في تطوير منظومة العدالة في الدول العربية وتعزز من قدرة القضاء العربي.

 

وزير العدل يلتقي بنظيره القطري

وعلى هامش مأدبة العشاء، استكمل  وزير العدل لقاءاته بنظرائه من الدول العربية  حيث عقد عدة لقاءات ثنائية هامة إذ التقى  إبراهيم بن على المهندي وزير العدل  القطري، حيث دار اللقاء حول سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين الشقيقين وفى مجال تبادل الخبرات القضائية والاستفادة من التجارب الناجحه فى مجال تقديم الخدمات القضائية.

وأكد الوزيران عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

 

وزير العدل يلتقي نظيره العراقي

كما إلتقى وزير العدل المصري  الدكتور خالد شوانى وزير العدل العراقى  فى جلسه مباحثات ثنائية، وأكدا فيها قوة ومتانة العلاقات بين البلدين واستعرض الوزيران عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي، وآليات الاستفادة من الخبرات المتبادلة.


ومن جانبه أعرب وزير العدل العراقي عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة العدل المصرية لتطوير منظومة التقاضي من خلال المشروعات الرقمية، ونجاحها في تفعيل رؤيتها وصولًا إلى العدالة الناجزة

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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