نجوى كرم تلقي شعرا في حب لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 01:33 صباحاً - ألقت المطربة اللبنانية، نجوى كرم، خلال برنامج "ArabsGotTalent"، بيت شعر بالعامية في حب وطنها لبنان في ظل الظروف التي يعيشها.



نجوى كرم تشعر في حب لبنان

وقالت نجوى كرم: "دقوا أجراس الكنائس علوا أصوات الأذان، وما نحكي إلا باسم واحد، اسم لبنان، نشيدنا مش نصنا للوطن كلنا للوطن، هذا نشيد لبنان".

الأكثر تداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي

ولفتت نجوى كرم: "أكثر كلمة متداولة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي واللي حبيتها كتير، هي حجزت على لبنان".



برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

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وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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