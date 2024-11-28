سلمى أبو ضيف تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان ضيافة الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:45 صباحاً - حصلت النجمة سلمى أبو ضيف على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان ضيافة DIAFA الدولي عن دورها المميز في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢٤.

وأقيم الحفل اليوم في مدينة دبي بمشاركة نخبة من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء العالم.

فيلم هيبتا ٢

وانضمت سلمى مؤخرًا إلى فريق عمل فيلم هيبتا ٢، حيث بدأت تصوير مشاهدها خلال الأشهر الماضية.

ويأتي الفيلم استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عام ٢٠١٦.

بالإضافة إلى سلمى أبو ضيف، يضم الفيلم عدد من النجوم، منهم منة شلبي، كريم قاسم، كريم فهمي، وعدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري، ومستوحى من رواية هيبتا للكاتب محمد صادق، التي صدرت عام ٢٠١٤.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

كان آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وحظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد خلال السباق الرمضاني في ٢٠٢٤.

المسلسل مقتبس من أحداث حقيقية، وشارك فيه نخبة من النجوم، أبرزهم سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم. المسلسل من إخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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