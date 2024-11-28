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6 نقاط من 5 مباريات، ريال مدريد يواصل رحلة السقوط في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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6 نقاط من 5 مباريات، ريال مدريد يواصل رحلة السقوط في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

6 نقاط من 5 مباريات، ريال مدريد يواصل رحلة السقوط في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، واصل فريق ريال مدريد الإسباني رحلة السقوط غير المسبوقة خلال مشاركته في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا للموسم 2024/2025.

وخاض ريال مدريد حتى الآن 5 مباريات، حقق الفوز في مواجهتين فقط، وخسر في 3 مباريات.

ويحتل ريال مدريد حاليًّا المركز الـ24 من أصل 36 فريقًا يشاركون في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراتين فقط أمام بوروسيا دورتموند وشتوتجارت، وخسر في 3 مباريات أمام ميلان وليل وليفربول، ويمتلك في رصيده 6 نقاط فقط.

ليفربول يحقق فوزا هاما أمام ريال مدريد

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ليفربول أمام ريال مدريد كل من، أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 52، وكودي جاكبو في الدقيقة 76.

 وكان أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول قد سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 52، من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد.

وسجل كودي جاكبو لاعب ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى ريال مدريد الإسباني، في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي تجمعهما.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم.

 

تشكيل ليفربول اليوم أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 

وجاء تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: كويمن كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

البدلاء: جاروس، ديفيز، جوميز، إندو، سوبوسلاي، جاكبو، إليوت، ترينت ألكسندر أرنولد، كونساه، مورتون.

 

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي- راؤول أسينسيو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أردا جولر- إدواردو كامافينجا- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جود بيلينجهام- إبراهيم دياز- كيليان مبابي.

على صعيد المواجهات المباشرة السابقة، فقد التقى الفريقان 11 مرة، فاز ريال مدريد في 7 مباريات وليفربول في 3 وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين كانت في دور الـ16 لموسم 2022-23، عندما سحق ريال مدريد ليفربول 5-2 في "أنفيلد" ذهابًا قبل أن يضمن التأهل بفوزه 1-0 على أرضه في الإياب.

ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 15 نقطة، بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية على كل من: ميلان، بولونيا، لايبزيج، باير ليفركوزن.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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