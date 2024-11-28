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في 4 دقائق، ريمونتادا بنفيكا تصعق موناكو في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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في 4 دقائق، ريمونتادا بنفيكا تصعق موناكو في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

في 4 دقائق، ريمونتادا بنفيكا تصعق موناكو في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 01:33 صباحاً - قلب فريق بنفيكا البرتغالي الطاولة على فريق موناكو الفرنسي واستطاع في 4 دقائق تغيير النتيجة إلى 3_2 في مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة  دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-25.

أحرز هدفي  موناكو أليس بن صغير وماجاسا في الدقيقة 13 و67

 وأحرز ثلاثية بنفيكا بافليديس وارثر كابرال وزكي امدوني في الدقيقة 48 و84 و88.  

مباراة موناكو وبنفيكا

وأوقف بنفيكا انتصارات موناكو وحقق الفوز الثالث له وتحسين موقف الفريق في جدول دوري أبطال أوروبا.

 

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل موناكو المركز الثامن برصيد 10 نقاط، حيث خاض 4 مواجهات، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في لقاء، وقفز بنفيكا الي المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، حيث خاض 5 مواجهات، فاز في 3 لقاءات، وهزم في لقاءين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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