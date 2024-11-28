الرياضة - 12:01 - وزير العدل يعقد عدة لقاءات مع نظرائه من الدول العربية.. تعزيزًا للتعاون القضائي «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - شهد اليوم المستشار عدنان الفنجري وزير العدل سلسلة لقاءات ثنائية هامة مع نظرائه من الدول العربية استكمالاً لجهود تعزيز التعاون القضائي العربي حيث التقى بالدكتور معاوية عثمان محمد خير الحداد وزير العدل السوداني في جلسة مباحثات ثنائية أكدت عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

و استعرض الجانبان أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير منظومة العدالة في كل من مصر والسودان، مع تسليط الضوء على الجهود المشتركة لتحديث العمل القضائي بما يتماشى مع متطلبات العصر، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجالات التدريب القضائي، تبادل الخبرات القانونية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تلبي تطلعات المواطنين في كلا البلدين.

وأعرب وزير العدل السوداني عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون العربي الفضائي، مشيدا بالتجربة المصرية في التحول الرقمي بالمحاكم ودورها في تحسين كفاءة منظومة العدالة.

عقب اللقاء، استقبل المستشار عدنان فنجري نظيره عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث دار اللقاء حول أوجه التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية، وتم التركيز على تعزيز الشراكات التقنية بين الوزارتين لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات العدلية بما يحقق رضا المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

كما ناقش الجانبان مبادرات تبادل الخبرات الفنية والقضائية والاستفادة من التجارب الناجحة لكل بلد في مجال تقديم خدمات قضائية مبتكرة وسريعة، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك في القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والعربي.

وفي ختام اليوم دعا وزير العدل نظرائه العرب المشاركين في الدورة الأربعين إلى مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم، وأكد الوزير في كلمته الترحيبية على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات العدلية والقضائية، وأشار إلى أن تطوير العمل العدلي العربي يستوجب تنسيق الجهود، تبادل التجارب الرائدة والعمل بروح الفريق لتحقيق مصالح الشعوب العربية وتلبية احتياجاتها من أنظمة عدلية فعالة ومتطورة.

كما أشاد بروح التعاون التي سادت بين الوزراء المشاركين معربا عن أمله في أن تسفر هذه الدورة عن قرارات فعالة تسهم في تطوير منظومة العدالة في الدول العربية وتعزز من قدرة القضاء العربي.

وعلى هامش مأدبة العشاء استكمل وزير العدل لقاءاته بنظرائه من الدول العربية حيث عقد عدة لقاءات ثنائية هامه إذ إلتقى بإبراهيم بن على المهندى وزير العدل القطرى حيث دار اللقاء حول سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى فى المجالات القضائيه والقانونيه بين البلدين الشقيقين وفى مجال تبادل الخبرات القضائية والاستفادة من التجارب الناجحه فى مجال تقديم الخدمات القضائية، وأكدا الوزيران على عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

كما التقى بالدكتور خالد شوانى وزير العدل العراقى فى جلسه مباحثات ثنائية اكدا فيها على قوة ومتانه العلاقات بين البلدين واستعرض الوزيران عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي، وآليات الاستفادة من الخبرات المتبادلة.

ومن جانبه اعرب وزير العدل العراقي عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة العدل المصرية لتطوير منظومة التقاضي من خلال المشروعات الرقمية، ونجاحها في تفعيل رؤيتها وصولاً إلى العدالة الناجزة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.