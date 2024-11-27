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كرة السلة، تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الاتحاد بنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

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كرة السلة، تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الاتحاد بنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

كرة السلة، تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الاتحاد بنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري، المقرر لها غدًا الخميس، داخل صالة خليفة بمدينة عيسى في البحرين.

خاض رجال سلة الأهلي المران الرئيسي داخل صالة خليفة استعدادًا للمباراة، وتنوع المران بين تدريبات بدنية وإطالات، وبعض الجوانب الفنية والخططية الهامة.

كما ركز أوجستي بوش المدير الفني للأهلي خلال المران على الرميات الثلاثية كأحد المفاتيح الهامة للفوز بالمباراة والعديد من الجوانب الخططية.

ويلتقي رجال سلة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري أمام الاتحاد السكندري غدًا، وعلى الجهة المقابلة يلتقي فريقا الأهلي والمنامة البحرينين في لقاء كأس السوبر البحريني، على أن يتقابل الفريقان الفائزان من المباراتين في بطولة كأس السوبر المصري البحريني يوم 30 نوفمبر.

 

 قائمة رجال سلة الأهلي لخوض السوبر 

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» المشاركة في بطولة كأس السوبر 14 لاعبًا، وهم كل من: عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلًّا من الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا للفريق، ووليد الخراط إداري الفريق، ومحمد جاد راغب طبيب الفريق، وأحمد حسن عبده إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد عز الدين إخصائي التأهيل البدني، ومحمد عيسى إخصائي التدليك، وعلاء لطفي إخصائي إحصاء، وطارق الحسيني المعد البدني، وشهاب كمال إخصائي التغذية، وحامد عبد الحفيظ مسئول الخدمات والمعاونة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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