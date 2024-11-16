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رسالة رونالدو لمدرب مانشستر يونايتد الجديد - أخبار كلمتك

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رسالة رونالدو لمدرب مانشستر يونايتد الجديد - أخبار كلمتك

رسالة رونالدو لمدرب مانشستر يونايتد الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:55 صباحاً - وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة إلى مواطنه روبن أموريم، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد.
 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهر رونالدو دعمه الكامل لأموريم في منصبه الجديد؛ حيث قال عقب تسجيله هدفا رائعا خلال فوز البرتغال 5-1 على بولندا في دوري الأمم الأوروبية: "أتمنى لمانشستر يونايتد وروبن أموريم الحظ الأفضل في العالم".

وبدأ أموريم، الذي يبلغ 39 عاما، عمله كمدير فني جديد للنادي هذا الأسبوع، وأجرى أول مقابلة له مع الموقع الرسمي أمس الجمعة منذ انضمامه قادما من سبورتينج لشبونة.


ويبلغ رونالدو وأموريم نفس العمر، كما تشاركا في العديد من الجوانب؛ حيث إن كلاهما لعب في سبورتينج لشبونة قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

بينما يواصل رونالدو مسيرته كلاعب في نادي النصر السعودي، اعتزل أموريم اللعب في عام 2017 ليتحول إلى التدريب، حيث حقق نجاحا كبيرا في هذا المجال.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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