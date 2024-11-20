أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل - أخبار كلمتك

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل - أخبار كلمتك

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

اليوم.. محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة «غزل» بالسيدة زينب - أخبار كلمتك

اليوم.. محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة «غزل» بالسيدة زينب - أخبار كلمتك

712.1 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال تداولات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

712.1 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال تداولات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

من أصول تركية وأوبرا وينفري سبب شهرته، معلومات عن محمد أوز مرشح ترامب لإدارة الخدمات الطبية - أخبار كلمتك

من أصول تركية وأوبرا وينفري سبب شهرته، معلومات عن محمد أوز مرشح ترامب لإدارة الخدمات الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:53 - اليوم.. فتح باب التسجيل لتلقي طلبات الحج السياحي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:53 - اليوم.. فتح باب التسجيل لتلقي طلبات الحج السياحي - أخبار كلمتك

منتجة الفيلم المغربي "أنا مش أنا" تكشف سر دبلجة الفيلم للهجة المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

منتجة الفيلم المغربي "أنا مش أنا" تكشف سر دبلجة الفيلم للهجة المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

مصر تطالب مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

مصر تطالب مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر كشمير - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر كشمير - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في تصفيات شمال إفريقيا المقامة في مصر المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، كما تقام مباريات أخرى في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين المقامة بالمغرب والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

 

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا تحت 17 عاما

تونس ضد مصر - الساعة 6 مساءً - قناة Ontime sports 2.

ليبيا ضد المغرب - الساعة 9 مساءً - القناة الرياضية المغربية.

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا تحت 20 عاما

مصر ضد ليبيا - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1.

الجزائر ضد المغرب - الساعة 6 مساءً - لم تتوفر قناة ناقلة لها.

 

تصفيات كأس العالم- أمريكا الجنوبية

تشيلي ضد فنزويلا.. الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.. SSC 3HD.

الأرجنتين ضد بيرو.. الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.. SSC 1HD.

البرازيل ضد أوروجواي.. الثالثة إلا ربع فجرًا بتوقيت القاهرة.. SSC EXTRA 2HD.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:49 - بصواريخ موجّهة.. حزب الله يستهدف جنود إسرائيليين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق