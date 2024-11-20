مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في تصفيات شمال إفريقيا المقامة في مصر المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، كما تقام مباريات أخرى في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين المقامة بالمغرب والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا تحت 17 عاما

تونس ضد مصر - الساعة 6 مساءً - قناة Ontime sports 2.

ليبيا ضد المغرب - الساعة 9 مساءً - القناة الرياضية المغربية.

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا تحت 20 عاما

مصر ضد ليبيا - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1.

الجزائر ضد المغرب - الساعة 6 مساءً - لم تتوفر قناة ناقلة لها.

تصفيات كأس العالم- أمريكا الجنوبية

تشيلي ضد فنزويلا.. الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.. SSC 3HD.

الأرجنتين ضد بيرو.. الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.. SSC 1HD.

البرازيل ضد أوروجواي.. الثالثة إلا ربع فجرًا بتوقيت القاهرة.. SSC EXTRA 2HD.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا