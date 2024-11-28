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الصين تطلق سراح 3 أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية - أخبار كلمتك

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الصين تطلق سراح 3 أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية - أخبار كلمتك

الصين تطلق سراح 3 أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 04:20 صباحاً - قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الصين أطلقت سراح المواطنين الأمريكيين مارك سويدان وكاي لي وجون ليونج، في تتويج لسنوات من الدبلوماسية بشأن الأمريكيين الذين تقول واشنطن إنهم احتجزوا في الصين بغير وجه حق.

وعدلت إدارة بايدن إرشاداتها للسفر إلى الصين، وهي الخطوة التي سعت إليها بكين منذ فترة طويلة وربطها المسؤولون الأمريكيون باحتجاز الصين لرعايا أمريكيين.

وقال مجلس الأمن القومي في بيان إن إطلاق سراح الرجال الثلاثة يعني إطلاق سراح جميع الأمريكيين الذين اعتبرتهم واشنطن محتجزين ظلمًا في الصين.

وأضاف البيان أنهم «سيعودون قريبا وسيلتقون بأسرهم للمرة الأولى منذ سنوات».

ورفضت السفارة الصينية في واشنطن التعليق على الأمر. وتقول بكين إن مثل هذه الحالات يتم التعامل معها وفقا للقانون.

وذكرت صحيفة بوليتيكو، التي كانت أول من أورد نبأ الإفراج عنهم، أن عددا من الصينيين المعتقلين في الولايات المتحدة سيتم الإفراج عنهم أيضًا.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن ضغط من أجل عودة الثلاثة عندما التقى الرئيس الصيني شي جين بينج هذا الشهر في قمة إقليمية في بيرو.

وفي عام 2022، كانت الصين واحدة من ست دول أدرجتها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن تحذير سفر يعكس خطر احتجاز المواطنين الأمريكيين واستخدامهم كأوراق للمساومة.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم أبلغوا المسؤولين الصينيين بأن احتجاز المواطنين الأمريكيين يجب أن يتم معالجته قبل تغيير تحذير السفر.

وجرى أمس الأربعاء إلغاء هذا التحذير كما جرى تغيير إرشادات السفر إلى البر الرئيسي للصين من المستوى 3 الذي يعني «إعادة النظر في السفر» إلى المستوى 2 الذي يعني «ممارسة المزيد من الحذر»، إلا أن الإرشادات أبقت على التشديد على أن الأمريكيين في الصين «قد يتعرضون للاستجواب والاحتجاز دون معاملة عادلة وشفافة بموجب القانون».

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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