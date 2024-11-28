بعد لقطة "أم مكة"، شاهد ماذا فعل محمد صلاح بعد إهدار ركلة الجزاء أمام ريال مدريد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:08 صباحاً - يبدو أن رد فعل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على إهداره ركلة الجزاء أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، لم يكن على مستوى الحدث لزوجته "ماجي" التي أظهرت، رد فعل حزينا، بعد إهداره ركلة الجزاء.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

وحقق ليفربول الفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0، بملعب أنفيلد في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحصل صلاح على ركلة جزاء بعدما راوغ ميندي، ليعرقله مدافع ريال مدريد، ولم يتردد الحكم في احتساب مخالفة.

رد فعل زوجة محمد صلاح بعد إهدار ركلة الجزاء

وسارع محمد صلاح بتسديد ركلة الجزاء، لكن الكرة ارتطمت بالقائم وخرجت بعيدًا.

وعقب تسديدة صلاح لركلة الجزاء، احتفلت "ماجي" زوجته، ظنًّا أن الكرة دخلت إلى المرمى، لكنها تعرضت لصدمة بعد تأكدها من خروج الكرة ضاعت واضعة يدها على رأسها وسط حالة من الذهول.

كما ظهر إلى جوار ماجي، ابنتها مكة وشقيقه وهي تتفاعل مع الركلة الضائعة.

وتعتبر لقطة ظهور ماجي من المدرجات "نادرة"، حيث عادة ما تتجنب زوجة النجم المصري حضور مبارياته من الملعب.

وفي المقابل نشر الفرعون المصري بعد المباراة، صور له عبر حسابه بمنصة “إكس”، إحداهما تشير إلى تألقه في المباراة والأخرى مبتسما مع رفع يديه وكأنه يريد القول “انتظروا”.

كما ظهر صلاح مبتسما يداعب شعره بعد نهاية المباراة.

وأشاد بعض متابعي “صلاح” بتألقه في المباراة رغم إهداره ركلة الجزاء، مؤكدين أنه يقدم مستوى جيد مع ليفربول هذا الموسم.

وواصل فريق ليفربول نتائجه الجيدة في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز على ريال مدريد بملعب أنفيلد.

أهداف مباراة ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

وسجل أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو في الشوط الثاني ليفوز ليفربول 2-صفر على ضيفه ريال مدريد الذي تلقى خسارته الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أهدر مهاجمه كيليان مبابي ركلة جزاء.

وحقق فريق المدرب آرني سلوت الفوز الخامس تواليا ليتصدر مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة وله 15 نقطة.

ويمتلك ريال مدريد ست نقاط تجعله في المركز 24 وهو آخر المراكز التي تتيح مقعدا في دور فاصل مؤهل لدور 16.

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