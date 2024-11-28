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بوروسيا دورتموند يفوز على دينامو زغرب بثلاثية بدوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

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بوروسيا دورتموند يفوز على دينامو زغرب بثلاثية بدوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يفوز على دينامو زغرب بثلاثية بدوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - فاز  فريق بوروسيا دورتموند علي  دينامو  زغرب  بنتيجة 3ـ0 في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب “ماكسمير” في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل جيمي بينوي جيتينز هدف التقدم لفريق بوروسيا دوتموند في الدقيقة 41، وتمكن رامي بن سبعيني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56، بينما احرز رسيرو جيراسي الهدف الثالث بالدقيقة 90. 

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تشكيل بوروسيا دورتموند أمام دينامو زغرب 

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نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

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ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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