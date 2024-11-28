ملخص مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 01:49 صباحاً - ليفربول ضد ريال مدريد، حسم ليفربول الإنجليزي مباراة القمة التي جمعته بضيفه ريال مدريد الإسباني على ملعب "أنفيلد" في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

وفاز ليفربول على ريال مدريد (2-0) في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.



وبهذا يواصل الفريق الإنجليزي نتائجه الإيجابية هذا الموسم سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي، بينما تستمر معاناة ريال مدريد على كل الأصعدة.

ملخص مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، بعدما تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، مع أفضلية لليفربول، الذي أطلق 3 تسديدات على المرمى في أول 45 دقيقة.

وكانت أبرز لحظات الشوط الأول حين تصدى تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، لتسديدتين من داروين نونيز، في الدقيقتين 4 و23.

أهداف مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

وبعد مرور 7 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل ليفربول هدف التقدم من توقيع أليكسيس ماك أليستر الذي أطلق تسديدة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل ريال مدريد على فرصة التعادل من ركلة جزاء حصل عليها لوكاس فاسكيز في الدقيقة 60، لكن كيليان مبابي أهدرها بعدما تصدى لها كويمين كيليهير حارس مرمى "الريدز".

وبعد 10 دقائق رد محمد صلاح بإهدار ركلة جزاء لليفربول، كان صاحب الأرض قد حصل عليها بعد عرقلة النجم المصري من قبل فيرلاند ميندي.

لكن في الدقيقة 77 أضاف كودي جاكبو هدفًا ثانيًا لليفربول بعدما استغل تمريرة ذكية من أندرو روبرتسون وسدد كرة رأسية قوية في الجانب الأيمن من المرمى.

بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة ويتربع على صدارة الترتيب محققًا العلامة الكاملة بالفوز في أول 5 مباريات، ويضع قدما في دور الـ16.

بينما توقف رصيد ريال مدريد، حامل اللقب، عند 6 نقاط من 3 هزائم وانتصارين، ويحتل المركز الـ24 بين 36 فريقًا، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الملحق الفاصل إلى ثمن النهائي.

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