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الرياضة - 12:01 - غدًا.. الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - غدًا.. الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - غدًا.. الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - غدًا.. الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - غدًا.. الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عزَّ وجلّ، 24 مسجدًا غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024، في مختلف المحافظات، ١٦ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثمانية أخرى بنظام الصيانة والتطوير.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٤٤٢ مسجدًا، من بينها ٣٢٧ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١١٥ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ بلغ ١٢٥٢٣ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و ٤ ملايين جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024

فى مديرية أوقاف البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد السيقان، قرية قافلة، مركز أبو حمص

ومسجد الإخلاص، عزبة عشماوي، قرية زاوية حمور، مركز الدلنجات

ومسجد عمر بن الخطاب، عزبة الشناوي، قرية بطورس، مركز أبوحمص

ومسجد النور، عزبة غراب، مركز دمنهور

ومسجد كوم تروجي الشرقي الوسطاني، قرية زاوية صقر، مركز أبو المطامير

ومسجد منشية البهي، قرية صفط الحرية، مركز إيتاي البارود

وصيانة مسجد مقلد، عزبة مقلد، قرية فيشا، مركز المحمودية.

فى مديرية أوقاف كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الدياسطي، قرية الدياسطي، مركز الحامول

ومسجد حسن زعلوك، عزبة سعدون، قرية شباس الملح، مركز دسوق بحري.

فى مديرية أوقاف الدقهلية:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير، قرية أم حمدان، منشأة عبد الرحمن، مركز دكرنس.

فى مديرية أوقاف الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الخطيب، مركز بسيون.

فى مديرية أوقاف أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ إبراهيم العتيق، نجع الشيخ إبراهيم، مركز دراو.

فى مديرية أوقاف المنوفية:

تم إحلال وتجديد المسجد الشرقي، قرية سلكا، مركز شبين الكوم.

فى مديرية أوقاف الاسكندرية:

تم إنشاء مسجد الفتح الإسلامي، عزبة محسن، نمرة ١٠، حي الرمل

وصيانة مسجد عباد الرحمن، عزبة الصعايدة، حي الرمل.

فى مديرية أوقاف الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن السبخاية، قرية قصر رشوان، مركز طامية

ومسجد الرحمة، عزبة المساكن الشعبية، قرية السعيدية، مركز سنورس.

فى مديرية أوقاف المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد النور، قرية بلهارسة، مركز مغاغة.

فى مديرية أوقاف قنا:

تم صيانة مسجد آل فراج، قرية الرزقة، مركز أبو تشت

ومسجد آل مكي، قرية العركي، مركز فرشوط

ومسجد فاطمة الزهراء، نجع غانم، قرية العركي، مركز فرشوط

ومسجد آل يونس، نجع أحمد علي، الدهسة، قرية العركي، مركز فرشوط

ومسجد السلام، قرية الحاج سلام، مركز فرشوط.

فى مديرية أوقاف الأقصر:

تم صيانة مسجد الإيمان الهوارين، قرية العشي، مركز الزينية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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