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مشاهير العرب - شقيق الملحن الراحل محمد رحيم يرد على هجوم نجوم الفن - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شقيق الملحن الراحل محمد رحيم يرد على هجوم نجوم الفن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شقيق الملحن الراحل محمد رحيم يرد على هجوم نجوم الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:45 مساءً - علق الدكتور طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، على الهجوم الذي شنه عدد من نجوم الفن، بسبب ظهوره المتكرر عبر وسائل الإعلام وتصريحاته المثيرة عن أرملة شقيقه الراحل حيث ادعى أنها تركت شقيقه في آخر أيامه وذهبت لعملها، كما أنها لم تعره أي اهتمام وغيرها من التصريحات التي أزعجت نجوم الفن.

وكتب طارق رحيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لكل واحد نال مني وأكل لحمي ولم يراعى شعوري بصدمة موت شقيقي وتوأم روحي الموسيقار محمد رحيم ظهوري على الميديا أو الإعلام لم يكن ابدًا بغرض تحقيق التريند أو التشهير بأخي الذي عشقته أكثر من روحي ولم يكن بغرض تحقيق التريند مثل ما تمنى ضعاف العقول والنفوس».

وتابع: «لكنه كان بغرض التوضيح لحقيقة موت أخي الذي فجعني وعلاقتي بأختى الشقيقة زوجة أخي فهي قبل أن تكون زوجة أخي، فهي أختي وابنتي الكبرى ولسة حالًا قافلين مع بعض هاتفياً وستظل الأستاذة العالمية أنوسه كوته بنتي واختي رغم أنف الحاقدين».

وأضاف: «أعلن لكل الميديا والصحافة والإعلام عدم مشاركتي بشكل مطلق في أي تصريحات أو مشاركات خاصة بأسرتي التى هيا أهلي وأخي وأسرة أخي وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمني ونهش ونال مني بلا رؤية ولم يقدر فزعي على شقيقي».

مي فاروق تهاجم شقيق محمد رحيم

وكان من أبرز نجوم الفن الذين هاجموا شقيق الملحن الراحل محمد رحيم بسبب ظهوره المتكرر عبر وسائل الإعلام الفنانة مي فاروق، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الله يرحمك يا غالي يا ذوق يا محترم عشت كبير ومحترم وهتفضل محترم وكبير وسيرتك سبقاك مهما حاولوا والله، لما بيحصل كده بعد ما مشيت فماذا كان سيحدث لك وأنت عايش ربّنا رحمك عشان أنت طيب وجميل وما تستاهلش القرف ده».

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني أعلن يوم السبت الماضي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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