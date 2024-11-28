خشية تجدد الحرب، إسرائيل تؤجل فتح مدارس الشمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 01:05 صباحاً - كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رفض تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلي لإعادة فتح المدارس في الشمال، بعد سريان وقف إطلاق النار مع لبنان، للتأكد من التزام حزب الله بالاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي أوعز بالاستعداد للعودة إلى المدارس يوم الخميس، مشيرة إلى أن رؤساء السلطات في المستوطنات لم ينتظروا القرار الرسمي وأعلنوا عودة الطلاب إلى صفوفهم.

لكن الصحيفة كشفت أن وزير الدفاع أوصى بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار ليوم إضافي، "خوفا من أي خروقات" قد تؤدي إلى عودة الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، بعد وقوع حوادث إطلاق نار على الحدود الأربعاء.

ودخل الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله، المدعومة من إيران، حيز التنفيذ الأربعاء بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

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