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وائل جسار يهدي أغنية لـ لبنان بعد اتفاقية وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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وائل جسار يهدي أغنية لـ لبنان بعد اتفاقية وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وائل جسار يهدي أغنية لـ لبنان بعد اتفاقية وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:23 مساءً - ظهر الفنان اللبناني وائل جسار بفيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهو يغني مقطعًا من أغنيته التي طرحها عام 2020 وتحمل عنوان "ما تغيبش ثواني".

 

في هذا السياق، أهدى وائل الأغنية لـ لبنان وكتب:" من يومك وانت حبيبي".

 

على الجانب الأخر، كان قرر الفنان اللبناني وائل جسار،  وقف نشاطه الفني بشكل مؤقت تضامنا مع الشعب اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.

في هذا السياق، أكد وائل جسار، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن هذا القرار هو أقل واجب تجاه بلده لبنان، مشيرًا إلى تعليق نشاطه الفني الفترة الحالية بسبب الأحداث الراهنة والظروف القاسية التي تمر بها بلاده، موضحًا: “الشعب اللبناني موجوع، وبيعاني، وفي كتير مش لاقيين أكل ومأوى، وده أقل واجب تجاه شعبي وبلدي. الشغل بيرجع، لكن اللي بيحصل في بلادنا صعب”.

 

وقال جسار: “إحنا قاعدين في بيوتنا وسامعين الضرب وإحنا بعيد شوية، فما بالكم بالناس اللي وسط الضرب.. الله يعين  الشعب اللبناني ويرحم الشهداء، ويشفي المصابين”.

 

 وكان الفنان وائل جسار، أعلن تأجيل حفله في مهرجان الموسيقي العربية، في دورته الـ 32 ، بدار الأوبرا المصرية، وذلك نظرًا للأحداث التي تعاني منها  لبنان.

وفي هذا السياق، قال وائل في البيان الصادر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “لما كان الألم أكبر من أن يحتمل، والمأساة أكبر من أتسع لها المشاعر، قرر الفنان وائل جسار حفلته التى كانت مقررة على جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 أكتوبر 2024”.

وتابع وائل في بيانه:"أتمنى أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام".
 

اعتذار وائل جسار عن المشاركة في الموسيقى العربية 

وأضاف وائل جسار في تصريح خاص لكلمتك:" الحمد الله إحنا بخير بس الوضع في لبنان مأساة في أكثر من مليون و300 ألف نازح وربنا يعينهم، كمان إحنا داخلين على فصل الشتاء مفيش مكان يأويهم، والدولة عاجزة أنها تعمل أي حاجة.

وتابع وائل جسار: “وضع الاقتصاد في لبنان معروف من 2019 أنه متراجع، علشان كدا بنقول ربنا يعين الناس اللي ف المدارس والجامعات والناس اللي في الشارع زي الناس ما بتقول فعلا مأساة كبيرة”.

 

 

 


 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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